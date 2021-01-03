وزير التربية والتعليم لـ( الإخباري): لا تراجع عن المناهج الجديدة ولوحة (خلق آدم) مميزة





كشف وزير التربية والتعليم د. محمد الأمين التوم في حوار مع ( الإخباري) أن وزارته لن تتراجع عن المناهج الجديدة التي تم طباعتها وأثارت الجدل مؤخرًا، حد أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر فتوى بتحريم تدريس كتاب التاريخ للصف السادس لإحتوائه على صورة تُسيء للذات الإلهية وعدد من المخالفات التي وصفها ب” العظيمة” وفقاً لتعبير المجمع.

وأكد وزير التربية أن مجمع الفقه لا علاقة له بوضع المناهج وفتواه غير مقبولة، كاشفًا عن الكثير من المعلومات والتفاصيل المثيرة في هذا الحوار الذي أجرته معه صحيفة (الإخباري)

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

* دكتور محمد الأمين. المناهج الجديدة، أثارت الكثير من ردود الأفعال السالبة، هل ثمة مراجعات ستتم عليها؟

– لا، أبدًا لن تكون هنالك أية مراجعات للمناهج الجديدة.

* حتى الكتب التي عليها جدل كالتاريخ مثلًا؟

– نفس المناهج التي تم إعدادها وخرجت للناس سيتم العمل بها إن شاء الله.

*وبالنسبة لفتوى مجمع الفقه الإسلامي بتحريم تدريس كتاب التاريخ للصف السادس، ما رأيك فيها؟

– لا علاقة لنا بالفتوى، يفتي كما يحب.

* أليس مجمع الفقه جزء من صناعة المناهج في السودان؟

– أبدًا هذا غير صحيح، مجمع الفقه علاقته مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولا صلة له مع وزارة التربية والتعليم.

لا علاقة لنا بفتوى مجمع الفقه، يفتي كما يحب

* أعضاء بمجمع الفقه أكدوا أن المجمع له تمثيل في لجان إعداد المناهج؟

– لا، هذا كلام فارغ ولا علاقة لمجمع الفقه بإعداد المناهج.

* اذًا لن تتراجع وزارة التربية عن مناهجها الجديدة؟

– أبدًا لن يحدث ذلك، المناهج تمت طباعتها وخرجت إلى المجتمع، وتحصل عليها الأئمة وعرضوها على الناس وهم يذرفون الدموع.

* هنالك حملة تهدف لإقالة مدير المناهج عمر القراي بسبب صورة تُسيء للذات الإلهية ورادة بمنهج التاريخ؟

– أولًا القراي ليست لديه أي علاقة بإيراد هذه الصورة في المنهج، فهو قد قام بتكليف نائب المدير العام للمناهج د. محمد صالح لأنه يمتلك خبرة 30 عامًا في العمل بالمناهج في بخت الرضا بتكوين اللجان، القراي لا يعرف كل العاملين بالمركز لذلك يستعين بأهل الخبرة في الدوائر المعينة، حتى أنه أتى إلىّ كمتخصص في الرياضيات لإستشارتي في مناهج الرياضيات، وساعدته بترشيح أشخاص ذو خبرة في المجال ساهموا في تكوين اللجنة.

المناهج تمت طباعتها ولا تراجع عنها

* من الذي أعدّ كتاب التاريخ للصف السادس؟

– قام القراي بكتابة خطاب إلى رئيس قسم التاريخ ببخت الرضا، وقامت مشكورة بترشيح شخصين من قسم التاريخ، والقراي قرر تحويلهم مباشرة الى نائبه محمد صالح للعمل في لجنة التاريخ التي قامت بإعداد الكتاب.

* هل يعنى هذا أنه لا أن القراي لا علاقة بتلك بلوحة (خلق آدم) ولو من باب التوجيه؟

– القراي ليست لديه علاقة بإعداد كتاب التاريخ للصف السادس ولم يتدخل فيه إطلاقًا.

* لكن هنالك اتهامات بتدخل القراي في عمل اللجان بصورة ما؟

– هذا كلام غير صحيح إطلاقًا.

* كيف غير صحيح وهو المسؤول الأول في المركز؟

– الاتهامات تطلق جِزَافاً بلا منطق ولا موضوعية، وواضح ان هنالك حملة ممنهجة ليس القصد منها القراي وإنما تستهدف ثورة تغيير المناهج. وكل اللجان التي شاركت في إعداد المناهج الجديدة هم كفاءات مشهودة وتم نشر اسماءهم في الصحف تكريمًا لهم وعددهم نحو ( 64) خبيرًا.

* وحدة ” عصر النهضة” بكتاب التاريخ أثارت جدلًا كثيفًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأزمة وصلت منابر الجمعة؟

– من المهم ان يتعرف الطالب على التاريخ الأوروبي، خصوصًا النهضة، لأن أوروبا لم تخرج من القرون الوسطى إلا في عصر النهضة، من أهم ما حدث في عصر النهضة تطورات علمية وفكرية، وفنية، وفي الفنون تحديدًا من أعظم الفنانيين في عصر النهضة الأوروبية هو مايكل أنجلو.

* أليس لديك تحفظ على صورة ” خلق آدم” الواردة بالكتاب؟

– ليس لدي أي تحفظ على إيراد الصورة بالمنهج، هذه اللوحات الفنية الغرض منها التعريف بأن عصر النهضة كانت فيه حركة فنية راقية وممتازة جدًا، وأحد قيادات هذه الحركة هو مايكل انجلو.

* ولكن الأزمة على خلفية أنها لوحة عارية وفيها إساءة للذات الألهية والدين؟

– ما الذي أدخل الدين في التاريخ، هذا سياق منفصل تمامًا، هذا الفصل من الكتاب بقصد تعريف التلميذ عصر النهضة وسماته، ولا بد ان يكون لدينا أجيال من التلاميذ واعية، بعيدًا عن ( الأدلجة) والخروج عن السياق.

* ولكن تلك الصورة لمايكل انجلو أثارت ردود فعل غاضبة؟

– مايكل انجلو راسم اللوحة هو أحد قيادات عصر النهضة، وتاريخيًا لا يمكن تجاوز ذلك، يمكنك أن تنتقد اللوحة وتقول أنها ” تافهة” أو ضد العقائد والأديان لذلك نحن نُدِّينها، وانت كمعلم أخبر التلاميذ بذلك و أطلب منهم القراءة أكثر عن عصر النهضة من الإنترنت والتعرف عليه، ولكن لا تدعو لحذفها وتجاوزها، فحتى عند الأوروبين النهضة الفنية من أعظم التراث الذي يفتخرون به.

قد يكون هنالك مسيحيين لا يقبلون تفسير ومعنى لوحة ” خلق آدم” لكن ك” فن” لا إختلاف على تميزها

* الغضب لكون اللوحة وفق تفسيرها تمس الذات الإلهية؟

– قد يكون هنالك مسيحيين لا يقبلون تفسير ومعنى لوحة ” خلق آدم” لكن ك” فن” لا إختلاف على تميزها، فهذا مثله مثل التقييم لقصائد الشعر مثلًا قد تقرأ قصيدة لشاعر ولا تتفق معه في المعاني التي أوردها ولكن كتقييم لبناء النص الشعري وجودته فهو ممتاز، وهذا يحدث كثيرًا قد لا نتفق مع المعنى ولكن نتفق جدًا أن هذا إبداع وتميز.

* يبدو انك متفاجيء من الحملة على المناهج الجديدة؟

– هذه الحملة يبدو أنها تستهدف ثورة الشعب وليس المناهج، ومن المؤسف أن تصدر فتوى في صورة بكتاب، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومؤسساتها صامتة أمام القتل وانتهاك حقوق الإنسان، وقد سألت وزير الأوقاف عن من ماتوا في ” قريضة” هؤلاء أليسوا بشر، وأنت مسؤول منهم والدين مسؤول منهم، والله سبحانه وتعالى سيحاسب القتلة والمجرمين لماذا لم تصدر مؤسساتكم فتوى في هؤلاء القتلة؟ وأين الفتاوى من انتهاك حقوق الانسان بالاعتقال والقتل أيهما يستحق الإفتاء أين حماية الدين لهذه الأرواح، والله تعالى يقول في كتابه (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ).

الخرطوم- الإخباري

تسنيم عبد السيد