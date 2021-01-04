عرمان: الهجوم على القراي تقوده الثورة المضادة





قال ياسر عرمان، إن الهجوم على مدير المناهج د. عمر القراي تقوده الثورة المضادة؛ مع بعض الاستثناءات النادرة. وأضاف عرمان في تغريدة على تويتر وفق صحيفة السوداني : “قضية المناهج طالها تخريب النظام السابق؛ وتحتاج لمؤتمر لكافة المختصين وتوسيع دائرة الحوار حولها. وبروفيسور محمد الأمين التوم بشجاعته المعتادة رفض فصل القراي، والخنوع”.

الخرطوم ( كوش نيوز)