سياسية
عرمان: الهجوم على القراي تقوده الثورة المضادة
قال ياسر عرمان، إن الهجوم على مدير المناهج د. عمر القراي تقوده الثورة المضادة؛ مع بعض الاستثناءات النادرة. وأضاف عرمان في تغريدة على تويتر وفق صحيفة السوداني : “قضية المناهج طالها تخريب النظام السابق؛ وتحتاج لمؤتمر لكافة المختصين وتوسيع دائرة الحوار حولها. وبروفيسور محمد الأمين التوم بشجاعته المعتادة رفض فصل القراي، والخنوع”.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
انت والقراي المفروض تعلقوا في المشانق جاي كمان تفتي وتنصح .. انت واحد عميل وخارج المفروض تتحاسب علي كل جرايمك لكن للاسف عدالة عرجاء وعمياء وخرساء .. مفتوح ليك المنابر والجرايد والاعلام وتتكلم .. لو هناك عدل حقيقي كان شفت شوف .. لكن بني عمان بني كلب سايقين الكارو ونشوف حدها وين ؟ تسكت سكت حسك انت والخراي يا عملاء
الهجوم على الخراى يقوده الحادبون على دينهم .. ولاعزاء لامثالك من المرتزقة