البرهان يلتقي رئيس المخابرات المصرية





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن بمكتبه الإثنين، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ، بحضور الفريق اول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة

وبحث الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين الشقيقين لتطوير العلاقات بينها وتعزيز التعاون المشترك.

وثمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء ، دور مصر الرائد في دعم ومساندة اشقائه في السودان في اطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ،معربا عن عميق تقديره وشكره للرئيس المصري وحكومته وللشعب المصري

وقدم الوفد التهنئة لرئيس مجلس السيادة بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعياد الاستقلال المجيد، معرباً عن استعداد مصر الكامل لمساعدة السودان لعبور المرحلة الانتقالية.

الخرطوم 4-1-2021(سونا)