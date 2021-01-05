البرهان يلتقي رئيس المخابرات المصرية
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن بمكتبه الإثنين، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ، بحضور الفريق اول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة
وبحث الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين الشقيقين لتطوير العلاقات بينها وتعزيز التعاون المشترك.
وثمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء ، دور مصر الرائد في دعم ومساندة اشقائه في السودان في اطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ،معربا عن عميق تقديره وشكره للرئيس المصري وحكومته وللشعب المصري
وقدم الوفد التهنئة لرئيس مجلس السيادة بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعياد الاستقلال المجيد، معرباً عن استعداد مصر الكامل لمساعدة السودان لعبور المرحلة الانتقالية.
الخرطوم 4-1-2021(سونا)
تعليق واحد
ساسة خونة ماعندهم وطنية ولا غيرة ولا شرف ولا كرامة يا اخي البرهان انت ارضك محتلة كيف تقبل علاقة مع مصر لو بتعرف معني الكرامة ومعنى احتلال… شنوا طيب ليه دايما مستسلمين ومنبطحين مرخصين أنفسكم ومصغرنها. المفروض ترفض استقباله او تسلمه رسالة قوية للسيسي بأن يخرج من حلايب او يمشي القانون مع السودان كما مشوا مع إسرائيل في قضية طابا. انا ماعارف لمتى نحن ساكتين عن حقنا الذي اخذ منا بالقوة. وقسما بالله ساسة السودان هم السبب في هذا الاحتلال وهذا الخذلان إثيوبيا ليها حق تغير رأيها في موضوع ترسيم الحدود لأنها شايفة المصريين محتلين ارضنا ولم نحكي معهم ولم نطالب بيها وبكرة سوف تطمع إريتريا وسوف تطمع تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان . خليكم رجال بقدر قامة اهكا البلد العظيم الذى ضيعوا أراضيه الساسة والعسكر بخوفهم من ترسانة السيسي العسكرية مادام ارض البلد سايبة البلد مافيها رجال يكونو جادين ومتحركين وماشفنا ليهم اي قرارات حاسمة في موضوع الاحتلال مثل رفع شكوى للاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي والإمم المتحدة ودولة أمريكا وجامعة الدول العربية ومثل استدعاء السفير المصري وتسليمه رسالة للحكومة المصرية تطالب ها أنا بالخروج من حلايب او الذهاب للقانون كما ذهبت مع إسرائيل في موضوع طابا. انا لا أدري هل ذلك السكوت جبن ام غباء ام جهل ام عدم وطنية وعدم مسوولية لا حياة مافيها كرامة ومع الاحتلال لارضنا في حلايب هل بقت كرامة لكي نعيش الموت افضل ياوهم يا جبناء المصريين ثعالب يكالو راسكم بالكلام المعسل ويغشوكم أشقاء هو في أشقاء كزب ونفاق لو كانو صادقين في خوتهم لكانوا احترموا الشعب السوداني وقدروا العلاقة والدم البينا بس هم منافقين وساستنا مغفلين لا يفهموا سياسة ولا يعرفوا مصالح