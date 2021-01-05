الحزب الشيوعي يجدد موقفه الرافض للمشاركة في كل مستويات السلطة





جدد الحزب الشيوعي موقفه الرافض للمشاركة في كل مستويات السلطة، لاستنادها على الوثيقة الدستورية المزورة. وقال صالح محمود سكرتير مكتب العلاقات الخارجية وعضو المكتب السياسي للحزب في حوار “للجريدة” ينشر بالداخل ان الحزب كان قد استثنى في وقت سابق المجلس التشريعي من تلك المقاطعة نزولاً عند رغبة قواعد الحزب التي تعتقد انه يمكن ان يشكل منبراً لطرح قضايا الجماهير. ولكن بعد توقيع اتفاقية جوبا التي نسفت كامل الوثيقة الدستورية وجعلتها تابعة لنصوص الاتفاق، فان المجلس التشريعي في نظر الحزب لن يكون مؤهلاً لطرح قضايا الجماهير لاستناده على الوثيقة الدستورية التي تسود عليها نصوص اتفاق جوبا.

واضاف صالح بان بعض قوى الحرية والتغيير كانت قد عقدت اتفاقيات مشبوهة في الداخل والخارج للانقلاب على الثورة، وان حرص الحزب على تكوين اوسع جبهة تم استغلاله من قبل قوى الهبوط الناعم لتمرير سياساتها التي تستجيب لمصالحها الطبقية وتلتقي مع توجهات المكون العسكري. وقد تراجعت عن اهداف الثورة التي وقعت عليها في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير واعتمدت بدلاً عنها سياسات صندوق النقد الدولي، مما افقر الشعب وزاد البطالة وسط الشباب. وطالب الحزب بتكوين اوسع جبهة لتحقيق شعارات الثورة.

الخرطوم: قرشي عوض

صحيفة الجريدة