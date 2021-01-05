حركة الحلو: يجب مساءلة من يعرقل المفاوضات





أعلنت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، عن ترحيبها بإعلان رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك “عزمهم مواصلة التفاوض لتحقيق سلام عادل وشامل ومعالجة القضايا بلا سقوفات ” وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة د. محمد يوسف أحمد المصطفى لـ(السوداني) أن الحركة مصممة على تحقيق السلام الشامل الحقيقي كأكبر الضمانات وامتن اللبنات لبناء صرح السودان المتجدد الذي يسع الجميع والقائم على مرتكزات الحرية والسلام والعدالة .

وأضاف :” دأبنا على التمسك الحازم بعملية السلام ومنبره المتفق عليه وصبرنا على كافة صنوف المطل والتسويف والتلكؤ واللولوة”، إلا أن الحركة آخر من يمكن أن يتهم بتعويق او عرقلة السلام .وشدد المصطفى على أن الموضوعية تقتضي أن يتم البحث عن المعرقلين والمعوقين، قاطعاً بأن الحركة وفريقها المفاوض في أتم حالات الجاهزية ويرابط بصورة مستمرة في جوبا منتظراً الطرف الآخر الذي ينبغي أن يساءل عما يعيق ويعرقل وصوله لطاولة التفاوض .

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني