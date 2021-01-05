جدّد رفضهم للمنهج التقليدي..القراي يطالب بأسس جديدة لتقويم الطلاب





طالب مدير عام المركز القومي للمناهد والبحث التربوي في السودان، عمر القراي، بوضع أسس جديدة لتقويم الطلاب ووضع قياس لاستيعاب الطالب وقدرته على التحليل وقياس مهاراته والنشاط اللاصفي.

جاء ذلك في المؤتمر الأوّل لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية والذي ينظمه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

وقال القراي إنّ التقييم عبر الامتحان في نهاية العام أتى بنتائج بالغة الضرر، وأسهم في إفشال العملية التعليمية بالبلاد.

وأضاف” هناك تجارب لبعض الدول تركّز على النشاط اللاصفي بنسبة( 65%)ونسبة الامتحان (35%)”.

وشدّد القراي على ضرورة وضع طرق حديثة للتدريس وتوصيلها للطلاب عن طريق تدريب المعلم.

وأردف” نؤكّد رفضنا للمنهج التقليدي الذي يقوم على التلقين ويرفض النقد والنقاش والذي تميّزت به الحقبة المظلمة”.

ومن المنتظر أنّ يستمر المؤتمر حتى الخميس، بمشاركة الخبراء والمختصين وستقدّم من خلاله العديد من أوراق العمل في مجالاتٍ مختلفةٍ.

المصدر: باج نيوز