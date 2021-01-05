وزير الأوقاف يكشف عن استرداد أوقاف وقيمة أصولها





كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، عن استردادهم لـ(48) عقاراً وقفياً كانت بيد الغير، بلغت قيمة أصولها (397) مليون دولار.

وقال مفرح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تمتلك سجلاً كاملاً وشهادات بحث تثبت أحقية الوزارة في الوقف قبل وبعد استردادها، لافتاَ إلى استرداد عقارات بها استثمارات وعملت على استعدالها.

في وقتٍ، كشف فيه مفرح، عن استرداد عقار بحي كافوري به شركة صينية، تم تعديل استئجاره بـ(300) ألف دولار، بدلاَ من (100) ألف في وقت سابق، مشيراً إلى استرداد عقار مسجد النور وسناء مول بكافوري وتم تعديل قيمة استئجاره إلى مليون و(700) جنيه.

وأضاف: جارٍ استلام وقف الزيتونة لإخلائه واسترداده وإرجاعة لإصله بحسب شرط الواقف للحجة سكينة.

وفي السياق، أعلن مفرح عن استرداد 105 دكاكين بولاية الجزيرة من منظمة دار الأرقم، كاشفاً على أن يعود ريع تلك العقارات 50% منها لمستشفى سرطان الأطفال في مدني، و30% للصحة العامة، و10% لإدارة الوقف، فيما تذهب الـ10% الأخرى لصيانة الوقف.

وأعلن مفرح عن وضع أيديهم على 7 أوقاف بالمملكة العربية السعودية من أصل 85، مشيراً إلى عدم الحصول على ريعها منذ العام ٢٠٠٨م، منوهاً إلى أنه منذ ديسمبر ٢٠١٩ بدأت ريعها يوضع في حساب الأوقاف لصالح الحجاج والمعتمرين بعد إنشاء حساب للوقف.

المصدر: صحيفة السوداني