النيابة تطلب إعلان “حميدتي“ للمثول أمام محكمة الإرهاب





طلب وكيل أعلى نيابة مكافحة المخدرات متوكل العمرابي، من محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم، الثلاثاء، بإعلان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للمثول أمامها والإدلاء باقواله في قضية محاكمة نظامي متهم بالاتجار في المخدرات، ضبط خلال اعتراضه لموكب حميدتي بمنطقة الصحافة شرق الخرطوم. وبرر وكيل نيابة مكافحة المخدرات طلبه بإعلان (حميدتي) بوصفه شاهد عيان على حادثة ضبط المتهم أثناء اعتراضه لموكب دقلو بمحطة (7) الصحافة شرق الخرطوم. من جهته أرجأ قاضي محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال المعز بابكر الجزولي، وفق صحيفة السوداني الفصل في طلب الاتهام بإعلان “حميدتي“ إلى سماع أقوال شهود الاتهام الذين أدلوا باقوالهم بيومية التحري. وأمرت المحكمة بإعادة إعلان (3) نظامين بقوات الدعم السريع، للمثول أمامها والإدلاء باقوالهم كشهود اتهام على ذمة الدعوى الجنائية، فيما حددت المحكمة جلسة خلال يناير الجاري لسماع افاداتهم. في السياق مثل أمام المحكمة، المستشار القانوني بقوات الدعم السريع رائد حقوقي سليمان الماحي سليمان، بوصفه مبلغ في الدعوى الجنائية التي يواجه الاتهام فيها نظامي سابق بقوات الدعم السريع وإثنين آخرين فصل الاتهام في مواجهتهم، وأفاد المبلغ المحكمة، بأنه وفي شهر فبراير من العام 2020م وأثناء مرور موكب القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشارع الصحافة شرق حاول المتهم الأول اعتراض الموكب بواسطة عربة بوكس لثلاث مرات على التوالي وكان ذلك بمحطة (7) بالصحافة شرق، منبهاً إلى أنه وقتها وجه قائد قوات الدعم السريع بإيقاف المتهم، ولفت المستشار إلى أن مركبات الحراسة الخاصة بموكب دقلو تمكنت من إيقاف العربة التي يقودها المتهم برفقة إثنين آخرين، ومن خلال معاينة العربة تم ضبط مخدرات داخل كيس بلاستيكي بجوار المتهم داخل العربة، إلى جانب وجود برميل بلاستيكي أخضر اللون محكم القفل على ظهر العربة البوكس. وأكد المبلغ أن قائد قوات الدعم السريع وقتها وجه بنقل المتهمين والعربة البوكس إلى منزله بحي جبرة ومن ثم تكملة إجراءات التفتيش وتسليمهم لإستخبارات الدعم السريع، وبرر ذلك حتى لا يلتف الماره والمواطنين حولهم بالشارع العام بحسب إفادة المبلغ، لافتاً إلى أنه بالفعل تم نقل المتهمين إلى منزل قائد قوات الدعم السريع وتسليمهم للإستخبارات بالدعم السريع. وأشار المبلغ، إلى أن إجراءات التفتيش التي أجريت للعربة “المعروضات البوكس“ الذي يقوده المتهم بمنزل قائد قوات الدعم السريع، أسفرت عن ضبط برميل بلاستيكي معبأ بالمخدرات، إلى جانب كيس بلاستيكي آخر يحتوي مخدرات فلت أيضاً ضبط داخل العربة بجوار المتهم، كما أشار المبلغ إلى أن المتهمين الثلاث ظلوا رهن الحبس بقوات الدعم السريع لمدة تتراوح بين (2-3) أشهر بعدها تمت تسليمهم برفقة المعروضات إلى شرطة مكافحة المخدرات بتوجيهات من قائد قوات الدعم السريع، كاشفأ عن وضعهم تقرير به خيارين أمام دقلو أولهما – محاكمة المتهم الأول عسكرياً أمام محكمة عسكرية بعد أن ثبت بأنه نظامي ينتمي لقوات الدعم السريع والافراج عن المتهمين الثاني والثالث، أو فصل المتهم الأول من الخدمة وتسليمه إلى جانب المتهمين الآخرين لشرطة مكافحة المخدرات لمحاكمتهم أمام محكمة مدنية، وإختار القائد الخيار الثاني بفصل المتهم من الخدمة واحالته للمحاكمة أمام محكمة مدنية، منبهاً الي أنه بالفعل تم فصل المتهم من الخدمة إستناداً لنص الماده (20) من قانون قوات الدعم السريع التي تتعلق بسوء السلوك. ونفى المبلغ للمحكمة تواجده بالموكب أثناء القبض على المتهمين، منبهاً الي أنه تم تسليمه المتهمين ومعروضات البلاغ عباره عن (عربة بوكس موديل 2020م تخص المتهم الأول اضافة الي برميل بلاستيكي أخضر اللون محكم القفل وكيس آخر يجتوي مخدرات بغرض تسليمها لشرطة مكافحة المخدرات، مؤكداً الي أنه في صبيحة اليوم التالي من إستلامه المتهمين والمعروضات قام بتسليمها بشرطة مكافحة المخدرات بإمدرمان، منوهاً إلى أن شرطة مكافحة المخدرات قامت بفتح البرميل المعروضات ووجدت داخله ما يتراوح ما بين (2700-2800) قندول حشيش. وأكد المبلغ عند إستفسارهم للمتهمين عن سبب اعتراضهم موكب قائد قوات الدعم السريع، افادوا بأنهم لم يكونوا على علم بأنه موكب القائد، مشدداً على أن المتهم الأول “نظامي في قوات الدعم السريع“ لحظة القبض عليه لم يكن مكلفاً بأي مهمه رسمية تتعلق بقوات الدعم السريع، لافتاً إلى إبلاغ قائده في الفرقة الرابعة التي يعمل بها بتفاصيل الحادثة.

الخرطوم ( كوش نيوز)