القراي: نظام التعليم الحالي أسهم في افشال العملية التعليمية





وصف مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي نظام التعليم الحالي القائم على التقييم عبر الامتحان في نهاية العام بأنه بالغ الضرر وأسهم في إفشال العملية التعليمية ،واشار الى وجود تجارب لبعض الدول تركز على النشاط اللاصفي بنسبة( 65%)ونسبة الامتحان (35%).

وكشف القراي عن مبادئ جديدة لوسائل القياس والتقويم وطالب أعضاء المؤتمر الاول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية بصالة المعلم بالخرطوم أمس بوضع أسس جديدة لتقويم الطلاب ووضع قياس لاستيعاب الطالب وقدرته على التحليل وقياس مهاراته والنشاط اللاصفي مع إضافتها للامتحانات في نهاية العام

وأكد القراي، خلال مخاطبته المؤتمر على أهمية تطوير المناهج لمواكبة التطورات وثورة الاتصالات والتعليم الرقمي والتعامل مع التكنلوجيا بمفاهيم العلم الحديث وشدد على ضرورة وضع طرق حديثة للتدريس وتوصيلها للطلاب عن طريق تدريب المعلم وأكد رفضهم للمنهج التقليدي الذي يقوم على التلقين ويرفض النقد والنقاش والذي تميزت به الحقبة المظلمة.

وأعلن القراي عن مؤتمر منفصل لتدريب المعلمين والذي يعاني الآن من قلته وقلة نوعيته.

الخرطوم / شذى الشيخ

صحيفة الجريدة