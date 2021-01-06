المريخ يتقدم بشكوى ثانية للكاف





كشف رئيس بعثة المريخ إلى نيجيريا وعضو مجلس الإدارة أحمد محمد مختار أن إنيمبا لم يلتزم بالإتفاق الذي إبرم حول فحص الكورونا موضحا انهم طلبوا الإثنين الماضى إجراء الفحص بحضور مراقب اللقاء والمنسق الطبي المعين من قبل الكاف وأضاف تفاجأنا بحضور تيم طبي برفقة مناديب النادي النيجيري لإجراء الفحص المتعلق بالمباراة مضيفا ان هذه الخطوة التي أقدم عليها إنيمبا لا تنفصل عن سلسلة العراقيل والممارسات التي درج عليها النادي منذ قدوم المريخ إلى نيجيريا، وكشف رئيس بعثة المريخ ان النادي سيتقدم بشكوى جديدة بهذا الخصوص مبيناً ان جميع أفراد بعثة المريخ سيخضعون للفحص بحضور مراقب اللقاء والمنسق الطبي المكلف من قبل الكاف، وأبان احمد مختار أن الفريق النيجيري لم يسلم المريخ منذ وصوله اي برنامج واضح على عكس ما فعلناه معهم في السودان إذ سلمناهم برنامج متكامل.

صحيفة الصيحة