سياسية
“القراي”: إذا استجابت الحكومة للحملة وأوقفت تغيير المناهج سأغادر موقعي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تعهد فيه مدير عام المناهج والبحث التربوي في السودان “عمر القراي” بمغادرته موقعه إذا استجابت الحكومة لما أسماها بـ “الحملة ضده” وأوقفت تغيير المناهج.
وشدد “القراي” في مؤتمره الصحفي الأخير بمنبر وكالة السودان للانباء بمغادرة موقعه حال إيقاف مشروع تغيير المناهج بقوله: “إذا استجابت الحكومة للحملة التي يقودها فلول النظام السابق، والحكومة الجديدة وافقت على كلامهم وقالت لينا وقفوا أنا بمشي”.
وأضاف ” القراي”: لانو أنا ماجئت عشان يستمر المنهج السابق أنا جئت عشان أغير المنهج”.
الخرطوم: السوداني
12 تعليقات
اها يا القراي حمدوك استجاب لضغوط الجماعة إياهم…ما عليك الا تعضي طرف جلابيتك باسنانك وجري لماما امريكا لانو بمجرد استقالتك حيرفعوا عنك الحراسة والجماعة الهددوك بالضبح جاهزين ويا روح ما بعدك روح .. .
عارفنك جيت تعمل سنو. اعمل بالله حاجة واحدة صاح في حياتك.. استقيل اذا عندك دم.
بعد كلامك لو بقيت ساعة واحدة تبقي ملحد مهوس .بالهيمنة
الان مشروعك الباطل الذي تحاول طول عمرك النيل من الاسلام فشل وحرق تماما ماذا انت فاعل.
وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
الى الجحيم وبئس القرار يا قرد… ألحقك الله بشيطانك الهالك ياقزم
و الحمد لله انت لو غادرتا نحن تاني ان شاء الله ما بتجينا عوجة
لم يرضي أحد بتعيينك ولم تفعل ما ارضي أحدا حتى جماعتك الذين أتوا بك ولو غادرت سنفرح ونصلي شكرا لله ونبتهل إليه بأن يغادر معك كل الجمهوريين والشيوعيين البعثيين والعلمانيين وكل كاره للدين أو صامت على الحرب الضروس التي تقودها أنت وحكومتك وعبدالباري وأمثاله. .. غادر وأترك النحيب والولولة ولا بواكي عليك .. اذا لم تغادر سيتحدث التاريخ عن فتنة لا تبقي ولا تذر
التغيير جميل – ولكن موش للاسوأ يا استاذ – يعني لازم مايكل انجلو ده – ولا لازم الصورة التي تسيئ للذات الالهية وابو البشرية – ولو صحيح بتؤمن بالديمقراطية ( فهنالك شريحة كبيرة في المجتمع ترفض ما قمت به ) وتخشى علي فلذات اكبادها من ان تسلك بهم طريقا قد أخذ اجيال غيرنا الي ما نراه من تفسخ وانحلال .
تغير المنهج على هواك انت وضلالاتك ياجمهوري يامجرم
غادر وغور وارجع لغربك الجيت منو
غادر يغادرك روحك ياعدو الله
نعم نحن مع تغيير المنهج والمنهج كان فيه حشو كتير ومرحلة الأساس مواد كتيرة كانت ملبسنا ومسكننا و.. االخ
لكن نحن بنرفض من الأساس انو واحد زي القراي يكون مدير مناهج بانو جمهوري ملحد ومن دخل البلد شغال شغل تقيل وينشر في الفكر الجمهوري شغال لقاءات ومحاضرات تمجيد للهالك محمود ونشر للفكر الجمهوري الضال..
واجب علي الناس توقفك عند حدك لأنك لو كنت جمهوري وماسك لسانك وماشغال دعاية للفكر الجمهوري مافي حد حيسالك لكن أنت خطر على الأمة لأنك داعية للفكر الجمهوري وبتنشر كفريات علنا وداير الناس تسكت!!!!
يا سلاااااااام يا مدير حتوحشنا كتير .. بس حاول كل مرة طل علينا بطلعتك البهية وخلينا نشوفك … قطر عجيب اودي ما اجيب ويا ريت تخلي السودان نهائي وترجع تبرطع في شوارع امريكا زي ما عاوز وتعلمن وتجمهر براحتك .. بس فكنا منك … انت الظاهر ما عارف الناس بتكرهك قدر شنو عشان تجي تقول وتهدد بمغادرة الموقع … بكيتنا عليك يا خراي يا قمامة .. في ستين داهية تاخدك غير ماسوف عليك يا خرفان
السودان ملئ بخبراء المناهج
بالسلااااامه
بشترى 6 زرايب ا زيار اكسرها وراااااك
عليك الله ان م غادرت من هسا
في ستين
غير مأسوف عليك
ثانيا هى ليست حملة نظام سابق( الحيطة المايلة أو شماعتكم و💿 المشروخة)
🛡بل هي غيرة أهل السودان على دينهم🕋 “الاغلبية المسلمة ان لم تكن تعلم او تتجاهل”
💼🗑ارجع طَبِّق افكارك🏮😈 في فرنسا المنحلة والملحدة🗿 .