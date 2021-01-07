“القراي”: إذا استجابت الحكومة للحملة وأوقفت تغيير المناهج سأغادر موقعي





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تعهد فيه مدير عام المناهج والبحث التربوي في السودان “عمر القراي” بمغادرته موقعه إذا استجابت الحكومة لما أسماها بـ “الحملة ضده” وأوقفت تغيير المناهج.

وشدد “القراي” في مؤتمره الصحفي الأخير بمنبر وكالة السودان للانباء بمغادرة موقعه حال إيقاف مشروع تغيير المناهج بقوله: “إذا استجابت الحكومة للحملة التي يقودها فلول النظام السابق، والحكومة الجديدة وافقت على كلامهم وقالت لينا وقفوا أنا بمشي”.

وأضاف ” القراي”: لانو أنا ماجئت عشان يستمر المنهج السابق أنا جئت عشان أغير المنهج”.

الخرطوم: السوداني

