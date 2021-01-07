حميدتي: الشعب وضع أحلامه في التغييرلكن أضاعه العُملاء!





شَدّدَ النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، “حميدتي” على أن التغيير الذي أحدثه الشعب السوداني ووضع كل أحلامه فيه، أضاعه العُملاء.

وقال “حميدتي” خلال لقائه، وفداً من قبيلة رفاعة الهوى مساء أمس (إن البلاد يخدمها الوطنيون لا العُملاء)، وأشار إلى أن غياب التوافق بين المُكوِّنات السودانية تسبّب في الوضع الراهن، وقال (حال البلد واقف والخزينة خاوية والتنمية واقفة، والبلد بها خيرات كثيرة لكنها تحتاج إلى رجال وطنيين)، وأضاف (البلد يخدمها الوطنيون ما بيخدمها العملاء)، وأضاف (سكتنا كتير وانحنينا للعاصفة وقُلنا بتتصلّح لكنها ماشّة للأسوأ، ولا توجد مشكلة موارد المشكلة مشكلة بشر ونفوس وسخانة)، ولفت إلى أن البلاد طوت صفحة الحرب تماماً وتعمل من أجل الاستقرار والتنمية وجمع الصف الوطني، وأكّد أن الحكومة تُريد السلم مع دولة جنوب السودان، وتعهّد بحل أي مشكلة تقع بين قبيلة رفاعة الهوى الحدودية مع جنوب السودان، ووجّه رفاعة الهوى بالاستقرار من أجل تقديم الخدمات في المياه والصحة والتعليم، وأشار إلى أنّ أكثر الشرائح ظُلماً في البلاد هم المُزارعون والرُّحّل، وقال: (إذا في ظلم حقيقي في السودان هو في حق المُزارعين والرُّحّل).

صحيفة الصيحة