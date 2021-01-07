القراي يتقدم باستقالته من منصب المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي

\u0627\u0644\u0642\u0631\u0627\u064a \u064a\u062a\u0642\u062f\u0645 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0642\u0627\u0644\u062a\u0647 \u0645\u0646 \u0645\u0646\u0635\u0628 \u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645 \u0644\u0640 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u062c \u0648\u0627\u0644\u0628\u062d\u062b \u0627\u0644\u062a\u0631\u0628\u0648\u064a \u062d\u0633\u0628 \u0645\u0627 \u0648\u0631\u062f \u0628\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0646\u062a. \r\n\r\n\u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645(\u0643\u0648\u0634 \u0646\u064a\u0648\u0632)\r\n
5 تعليقات
في 60
لا تقبل الاستقالة يا حمدوك هذا الرجل هو الافضل وهو ما نحتاج الى وضع مناهج تخرج الابناء من مناهج التطرف التى وضعها بنى كوز لكى تخدم مشروعهم الفاشل الذي دمر البلاد والعباد
القراي من شاكلة حب الظهور ومرض الأنا والإثارة والديكتاتورية ومظهري بالجد و لن يستقيل ويكفي حديثه بالتهديد بالاستقالة وليس الاستقالة كأنما هو منقذ البلد وليس هو شخصية تمارس جدلية العدم وتفاهات المنطق وتخاريف نهاية العمر وكلامه بالعنتريات وجاهزيته للشجار يجعل منه أبعد من اي شخص في السودان عن منصب اخطر وأكبر من التربويين … المبرر لإبقاء الرجل أنه قد يسوق معه حكومة حمدوك لحتفها ودفن تاريخ استعجل اهله ثمرته قبل أن بذورها لأنهم لم يجدوا له أرضا خصبة لينمو عليها .
مكون مدني دلاقين كان في السيادي أو مجلس الوزراء..,ونسأل الماسورة,,البو ,, حمدوك شيوخك الإجتمعت معاهم ديل رأيهم شنو في التطبيع مع إسرائيل لماذا لايشنون حملةضدالبرهان..كل المكون ألمدني يدرك أن الحملةضدالقراي سياسيةوهدفها الإفشال والزعزعةورغم ذلك عاملين,رايحين,وحققتوا بضعفكم آمال العسكر والفلول.,
* 😳 😲 فضيحة السواد والرماد، القراااي*
القراي …نقد علمي ..
قادني الفضول (على قول وزير التربية) …و الفضول يقود إلى الفضيحة ..كما قاد فضول القراي لفضيحة عبدالمحمود ..المهم قادني الفضول للبحث في مؤهلات السيد القراي البتخليه دائماً يتفاخر قدام العالمين بأنه ماشايف في السودان أحسن منه عشان يمسك المركز القومي للمناهج و كانت المفاجأة كالأتي !!!
– لقيت في الباحث العلمي Google Scholar (للناس الماعارفين هو الموقع البكون موجود فيهو بروفايل لكل باحث و أبحاثه النشرها و عدد المرات الرجعوا فيها الناس لأبحاث الباحث عشان يستفيدوا منها ). لقيت البروفايل بتاع القراي .
– طبعا محتاج إيميل رسمي تبع جهة أكاديمية عشان تعمل بروفايل.. القراي مسجل فيهو بإيميله في جامعة ظفار العمانية ودا الإيميل oelgarrai@du.edu.om
– القراي في البروفايل ما عنده إلا ورقة علمية وااااحدة فقط عن التعليم كاتب إنه قدمها في مؤتمر، لكن الورقة ما لقيتها في المؤتمر و إنما لقيتها في البرفايل بتاعه في ResearchGate وهنا كانت الطامة لمن عملت تحقق من نسبة السرقة في الورقة ودا إجراء عادي بتعمل للبحوث عشان يتأكده من إنها ما مسروقة و بنسميه Palagrizm Checkالمفاجأة إنه نسبة السرقة كانت 100%…!! البحث كله مسروق و مقدمه القراي على إنه بحث حقه.
– مرفق صور من السرقة(اللون الاحمر دي كلها عبارات مسروقة من بحوث و مكتوب بالجنبة اليمين نسبة السرقة 100%)
– البحث نفسه ركيك للغاية، المراجع ما صحيحة، ياخ من الله خلقني ما شفت بحث بختوا في المراجع بتاعته بوست من الفيس بوك!!. القراي صفحة فيس بوك خاتيها في المراجع!!
– لمن تكون بتسرق أبحاث و لمن تكتبها ما بتعرف تعمل حتى المرجع بصورة صحيحة إنت مامفروض تتكلم عن التعليم نهائيا.
– عشان كدا ما مستغرب من كمية النسخ و اللصق الحصل في المناهج من ويكيبيديا… دي طريقته و دا مبلغه من العلم
– مرفق تحت ملف في قوقل درايف للورقة و تقرير السرقة عشان ما يمش يمسح الفضايح دي رفعتها عندي في ومتاحة لكل زول .
– كل العناوين الخاتيها القراي في البرفايل بتاعه على إنها أبحاث إشتغلها ..كلها غير موجودة في الإنترنت.
– كل الأبحاث بتاعته حتى المدعي إنه نشرها في مؤتمرات ماكانت عن التعليم لا من قريب و لا من بعيد.
– عدد Citations (المرات الرجعوا فيها الناس لأبحاث القراي) 4 مرات فقط للورقة الواحدة .. و عشان تعرف الفرق مثلا بروف الفحل عدد الCitations بتاعته أكثر من 11 ألف !ودا بوريك الفرق بين العلماء الحقيقين و المدعيين الكذابين .
– القراي عنده Doctor of Education و دي رجة مهنية و ليست أكاديمية . يعني ما عندي PhD in Education والفرق بينهم كبير و جوهري.
– الدرجة دي أخدها من مشرفه Steve Howard ودا زول كل أبحاثه في الفكر الجمهوري و محمود محمد طه …ممكن تقول عليهو جمهوري أمريكي.
– القراي داااائما بتكلم عن الأخلاق … من الأخلاق و أعظمها هو الصدق و عدم الكذب و الرسول الكريم قال لايكذب المؤمن… القراي كذاب و سراق من ناحية البحث العلمي و الأدلة قدامكم.
– الخلاصة القراي ما مؤهل يدرس في روضة ناهيك يتولى إدارة وقيادة المركز القومي للمناهج.
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المرفقات
بروفايل القراي في قوقل
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Sso9UQEAAAAJ&view_op=list_works
الورقة بتاعته و تقرير السرقه من البحوث و النسبة بتاعة السرقة
https://drive.google.com/drive/folders/1xOLu1Cb51d7QH4rNNy1Si7tptfSN75nv?usp=sharing
بروفايل المشرف بتاعه إستيف هاورد.. لاحظ لأبحاثه كلها عن الفكر الجمهوري
https://www.ohio.edu/scripps-college/mdia/faculty-staff/howard