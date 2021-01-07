تعيين الألماني فولكر بيرتس رئيسا لبعثة اليونتامس بالسودان





افادت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة يونيتامس في بيان لها أمس أن الأمين العام للأمم المتّحدة قد أرسل خطاباً لمجلس الأمن يفيد بتعيين الألماني فولكر بيرتس كممثل خاص للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس). وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :- اصدرت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة يونيتامس اليوم بياناً قالت فيه انها ترجو اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان ان تُنهي الي عِلم المواطنين الكرام أن الأمين العام للأمم المتّحدة قد أرسل خطاباً لمجلس الأمن يفيد بتعيين الألماني فولكر بيرتس كممثل خاص للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس). ممثل الأمين العام هو أكاديمي ألماني كان يعمل كبير المستشارين بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)؛ وهو المعهد الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية الفيدرالية بشأن جميع مسائل السياسة الخارجية والأمنية. وسبق أن عمل الدكتور فولكر مستشاراً لمبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة لسوريا خلال الفترة 2015- 2018. كما عمل أستاذاً بجامعة هومبولت- برلين وأستاذاً مساعداً في الجامعة الأمريكية في بيروت من 1991- 1993، وترأس فولكر مجموعة أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا حتي ابريل 2005، وعضواً في عدد من المجالس الاستشارية العالمية بما في ذلك معهد شنغهاي للدراسات الدولية (SIIS). كما تورد (سونا) بعضا من سيرته الذاتية :- ▪ من مواليد عام 1958،الماني الجنسية. ▪ حصل على شهادة الدكتوراة من جامعـة ديسبورغ بألمانيا عام 1990. ▪ عمل أستاذاً مساعداً بالجامعة الأمريكية في بيروت بين عامي (1991 و1993). ▪ مارس مهنة التدريس في جامعات ديسبورغ ومونستر وميونخ، ويعمل حالياً محاضراً غير متفرغ في جامعة هومبولدت ببرلين. ▪ تبوأ حتى العام 2005 منصب مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وأفريقيا. ▪ شغل بيرتس منصب مساعد المبعوث الدولي إلى سوريا في 2016م. ▪ مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية منذ العام 2005. ▪ ترأس فريق أبحاث مُتخصِّص بشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، التابع لمؤسسة العلوم والسياسة (SWP)، الذي كان قد التحق به عام 1992.

الخرطوم(كوش نيوز)