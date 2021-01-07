سياسية

مجمع الفقه الاسلامى يشكر الحكومة على تدارك أمر المناهج

2021/01/07
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مجمع الفق الاسلامي رغم تأخر القرار المتعلق بالمناهج إلا أنه يعتبر خطوة في الطريق الصحيح وفق الجزيرة – السودان.

الخرطوم (كوش نيوز )

2021/01/07
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‫2 تعليقات

  1. اشكرو الشعب الواعى .. وشكرا ليكم انتو برضو … الحكومة غصبا عنها .. ولا على كيفها … لانها هسه لو لقت فرقه تركب ليكم الزندقه عديل منهج … العصر بيجيب الزيت … واى خبوب يمس العقيده والله نخش ليهو فى كرشو .. عالم وهم

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  2. يا شيوخنا لسة الراجل لم يقبل استقالة القراي والوزير ولم يأمر بإلغاء منهج القراي فقط تجميد الرجال مراوغ وممكن يرجع تاااني

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