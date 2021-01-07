مجمع الفقه الاسلامى يشكر الحكومة على تدارك أمر المناهج

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2 تعليقات
اشكرو الشعب الواعى .. وشكرا ليكم انتو برضو … الحكومة غصبا عنها .. ولا على كيفها … لانها هسه لو لقت فرقه تركب ليكم الزندقه عديل منهج … العصر بيجيب الزيت … واى خبوب يمس العقيده والله نخش ليهو فى كرشو .. عالم وهم
يا شيوخنا لسة الراجل لم يقبل استقالة القراي والوزير ولم يأمر بإلغاء منهج القراي فقط تجميد الرجال مراوغ وممكن يرجع تاااني