على خلفية تجميد المناهج ..وزير التربية: في انتظار رد من حمدوك لاتخاذ القرار المناسب





قال وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، إنه أرجأ إتخاذ أي قرار على خلفية تجميد المناهج إلى حين استلام رد من رئيس الوزراء د.حمدوك على مذكرة دفعت بها الوزارة لتوضيح القرارات الأخيرة التي دفعت مدير المركز القومي د. عمر القراي للإستقالة.

وقال التوم في بيان مساء اليوم (لقد طالعت بيان رئيس مجلس الوزراء الصادر يوم أمس حول المناهج، وقد بعثت له بمذكرة صباح اليوم مبيناً فيها رأيي حول البيان كما طلبت فيها بعض الايضاحات).

وأضاف (تقديراً مني لموقف لجنة المعلمين السودانيين التي تستبسل في الدفاع عن مشروع التغيير الجذري في نظام التعليم، و حرصاً على عدم إتخاذ موقف قد يؤثر سلباً على بداية العام الدراسي بما يعيق مستقبل أبنائي و بناتي التلاميذ و الطلاب، فقد رأيت إرجاء إتخاذ الموقف المناسب ليكون في ضوء رد رئيس الوزراء على المذكرة).

وكان قد تقدم مدير المركز القومي للمناهج د.عمر القراي باستقالته صباح اليوم على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد المناهج وتكوين لجنة قومية لإعادة صياغتها من جديد بعد الهجوم الحاد من قبل جماعات دينية وسياسية ومواطنين على مقررات في المنهج أعتبروا أنها تخالف للدين الإسلامي والوجدان السوداني.

الخرطوم: باج نيوز