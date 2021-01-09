أزمة المناهج بالسودان تتصاعد ووزير التعليم يلوح بالاستقالة





قال وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم، امس، إنه ينتظر إيضاحات من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل اتخاذ موقف مناسب حيال قرار الأخير بتجميد مقررات دراسية أقرها المركز القومي للمناهج.

وأفاد الوزير في بيان أنه بعث بمذكرة أمس لرئيس الوزراء بيّن فيها رأيه وطلب بعض الإيضاحات حول بيان حمدوك الصادر الأربعاء الماضي.

وقال زير في بيانه “تقديراً مني لموقف لجنة المعلمين السودانيين التي تستبسل في الدفاع عن مشروع التغيير الجذري في نظام التعليم وحرصا على عدم اتخاذ موقف قد يؤثر سلباً على بداية العام الدراسي بما يعيق مستقبل أبنائي وبناتي التلاميذ والطلاب فقد رأيت إرجاء اتخاذ الموقف المناسب ليكون في ضوء رد السيد رئيس الوزراء على المذكرة”..

وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد أصدرت بيانا في وقت سابق حذرت فيه من مغبة أن يطال تشكيل وزاري متوقع وزارة التربية والتعليم جراء المحاصصات مع الحركات الموقعة على السلام.

صحيفة الجريدة