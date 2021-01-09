مسؤول إثيوبي: السودان انتهك اتفاقية 1972 وتعدّى على بلادنا





اتّهم عضو لجنة الحدود المشتركة من الجانب الإثيوبي، السفير إبراهيم إندريس، السودان بانتهاك الاتفاقية التي تمّ توقيعها عام 1972 لإيجاد حلٍّ ودِّي لقضايا الحدود.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح إندريس أنّ “الاتفاقية المُوقّعة عام 1972 تدعو إلى استمرار الوضع على الأرض حتى يتوصّل البلدان إلى حلِّ ودِّي لمسألة الحدود”.

وفي سياقٍ مُتّصلٍ، أكد إندريس بحسب وكالة (سبوتنك) الروسية أن السودان انتهك الاتفاق بغزو الأراضي الإثيوبية، ما أدّى إلى نزوح مواطنين وإلحاق أضرار بالمنتجات الزراعية للمزارعين الإثيوبيين.

ودعت اللجنة من الجانب الإثيوبي، السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقية الموقعة عام 1972، مشددة على ضرورة إيجاد حلٍّ للمشكلة من خلال الحوار.

صحيفة الصيحة