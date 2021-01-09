والي الجزيرة يعلن عن إنفاذ قرارات ثورية في الفترة القادمه





رأس الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة بقصر الضيافة بمدني اليوم الإجتماع المشترك الذي ضم المدراء العامين بالوزارات والتنفيذيين بالمحليات بجانب أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية حيث بحث الإجتماع جملة من القرارات الصادرة من اللجنة التي تهدف لإزالة التمكين بالمؤسسات الحكومية والمحليات وإسترجاع أموال الدولة، إلى جانب إنفاذ قرار مراجعة إيجارات العقارات الحكومية.

وأكد الوالي علي أهمية تكامل الأدوار لتحقيق شعارت الثورة وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد إنفاذ جملة من القرارات الثورية وفق جدولة زمنية لإستكمال عمل اللجنة.

من جانبه أعلن الأستاذ عبد الله محمد الحسن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال عن تكوين لجان لإزالة التمكين في المحليات داعياً لمزيد من التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي واللجنة.

وكالة سونا