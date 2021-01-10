البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات
جاء توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة في مدينة الرياض بتاريخ 30 أكتوبر 2019؛ سعيًا لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين؛ باستثناء “الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة”، وأخذًا في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
ونصت الاتفاقية على منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يومًا، وفي السنة 180 يومًا.
ويشترط أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة، صالحة وسارية المفعول، ويكون رسم التأشيرة مبلغ 80 دولارًا أو ما يعادله؛ وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (ما يعادل 300 ريال).
صحيفة سبق
تعليق واحد
هلا بال يهود بن يهوذا
لمعلمي السودان و بقية دول الجوار المسلمه لا يتمتعون بهذه الخدمة الا عبر كفيل و ضمانات و شروط و المبلغ المطلوب قد يفوق ٢ دولار او ٣ الف دولار حسب معلوماتي و السبب لان ناس البرازيل مشهورين على مستوى العالم ببائعات الهوى و تجارة البغاء و المخدرات اخيرا قررت مملكة بني يهود توفير تلك الخدمات للمواطنيها داخل اراضيها فهي محتاجه توفير العملة لامريكا و اسرائيل و بقية الدول الغربية لذلك تحاول تجريد المواطنين من كل شيء حتى من السفر للخارج و لكن فات عليها بان تلك العملة و البنوك السعودية قريبا جدا سوف تكون تحت احتكار اكبر مافيا حول العالم الا و هى مافيات امريكا الجنوبية المنتشرة حول الكون و ان غدا لناظره قريب هذا منفذ سوف يدخل منه كل من يتحدث الاسبانية حول العالم للسعودية و الجواز البرازيلي الحصول عليه سهل لكل من يتحدث الاسبانية.