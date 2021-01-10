سياسية
الحزب الشيوعي يطالب (حميدتي) بالكشف عن أسماء العملاء الذين سرقوا الثورة
طالب الحزب الشيوعي النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان “حميدتي” الكشف عن اسماء العملاء الذين قال انهم سرقوا الثورة، حتى لا يصبح ما افاد به مجرد اتهامات معلقة. وقال القيادي بالحزب كمال كرار لـ(السوداني) أن حميدتي يشغل منصباً دستورياً حساساً يجعله مسؤولاً عن حديثه.
الخرطوم : مشاعر أحمد
صحيفة السوداني
2 تعليقات
الحزب الشيوعى هو اول من سرقة الثورة
لقد سبق ان كشف الامام الصادق المهدى رحمه الله عن اسمائهم وهم زعيط ومعيط.