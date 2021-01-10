وزير التربية: تجميد المناهج يعني إلغاء العام الدراسي





شدد وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، على أن تجميد المناهج يعني الغاء العام الدراسي.

وقال الوزير خلال استضافته بـ(برنامج حوار البناء الوطني بتلفزيون السودان)، الذي بُث مساء أمس، إن تجميد مقترحات المناهج الغرض منه دفع وزير التربية والتعليم ومدير المناهج باستقالتيهما، وانتقد الوزير قرار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك القاضي بتجميد المناهج وتكوين لجنة قومية جديدة لمراجعتها، ونوه إلى أن قرار حمدوك الأخير يضعف من تقاليد وأسس الدولة المدنية، وحذّر من أن تجميد المناهج المقترحة من شأنه إرباك العملية التعليمية، وأوضح التوم أن المناهج الجديدة فقط لمرحلة الأساس من الصف الأول الابتدائي حتى الخامس. ونفى التوم أن تكون هناك عدم رؤية للوزارة حول التعليم، وأشار إلى أن الوزارة قامت بطرح رؤيتها لجميع أهل المصلحة عبر الوسائل المختلفة.

صحيفة الصيحة