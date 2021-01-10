وزير التربية: تجميد المناهج يعني إلغاء العام الدراسي
شدد وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، على أن تجميد المناهج يعني الغاء العام الدراسي.
وقال الوزير خلال استضافته بـ(برنامج حوار البناء الوطني بتلفزيون السودان)، الذي بُث مساء أمس، إن تجميد مقترحات المناهج الغرض منه دفع وزير التربية والتعليم ومدير المناهج باستقالتيهما، وانتقد الوزير قرار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك القاضي بتجميد المناهج وتكوين لجنة قومية جديدة لمراجعتها، ونوه إلى أن قرار حمدوك الأخير يضعف من تقاليد وأسس الدولة المدنية، وحذّر من أن تجميد المناهج المقترحة من شأنه إرباك العملية التعليمية، وأوضح التوم أن المناهج الجديدة فقط لمرحلة الأساس من الصف الأول الابتدائي حتى الخامس. ونفى التوم أن تكون هناك عدم رؤية للوزارة حول التعليم، وأشار إلى أن الوزارة قامت بطرح رؤيتها لجميع أهل المصلحة عبر الوسائل المختلفة.
صحيفة الصيحة
4 تعليقات
معليش يا بروفيسر أنت كمان روح الباب يمرر جمل. نحن ما نقصين إي شخصية مثيرة للجدل القراي أو غيره. والله البلد كما ظللت أكرر ما فشلها ودمرها غير الذين نالوا درجات على في التعليم. أنت الآن وزير تربية وتعليم لحد الآن لم تخرج للشعب لتوضح له سبب تأجيل الدراسة من وقت لآخر. ما تقول لي كرونا. الشعب ده كله ما مقتنع بأنه سبب الـتأجيل هو كرونا ولماذا لا تفتح بعض المدارس وتقييم التجربة بدل تبنوا قرارتكم على ما يجري في الدول الأخرى. لكل دولة ظروفها وإمكانياتها وحتى مناخها فلماذا تنقادوا مثل القطيع. نعم قد تكون شاطر في الرياضيات ولكن لا علاقة لك بالإدارة فإذا كان زعلان أنه القراي إستقال فإنت كمان أمشي ربنا يسهل عليكم الأثنين وعلى الأقل أفسحوا مجال لفشلة آخرين يتعلموا الحلاقة في رؤوس هذا الشعب الأعمى. أما حمدوك مادام في الإمارات فمن الأفضل له أن يقدم لوظيفة هنا عسى يحصل ليه شركة أو بنك يستوعبه.
يا شيوعي قلت قادتك الصدفة لمراجعت المناهج القراي بعد ما ملاءت الدنيا صجيج…
الكل يعرف كنت متماهي مع القراي واقاضي الطرف ومع الخراب الذي صنعه القراي في المناهج.
لكن ربك رب الخير وكاشف السوء ولا يحيق العمل السي إلا باهله.
اظهر للناس سوء نية القراي في دس نفسه وافكار الحزب الجمهور للهالك .
الان بقدرة قادر انضرب المشروع كامل القراي ومن وراء وزير التربية الشيوعي المنافق التوم.
الان يهددون بالاستقالة ويهددون بتجميد العام الدراسي ..
لكن هل تمر تدمير المناهج و العام الدراسي مرور الكرام.
لازم انزالةاقصي عقوبة في هاذين الزنديقين والمنافقين حتي لو اعدموا ما خساره..
انت عمرك كم سنه؟
انت واحد مخرف و عقلك في مرحلة الضمور و هذا وعد الله لكل الخلق و لكن عجل بهذه المرحلة للكفار و المشركين و الملحدين و كلامى ليست خزعبلات او تجني عليكم و لكنها الحقيقة و يعرفها كل من يعيش في الغرب او امريكا او الدول التى لا تؤمن بالله و لا تدين بدين حيث تجد الشخص قبل ال ٦٥ عام سن المعاش بدات عليه علامات العجز الذهني و الضعف البدنى و لا يتحمل اى نقاش او شد و جذب في الحديث و بعد بلوغه ال ٧٠ عام تبدا علامات الخرف الكبرى من اعاده للكلام و ضعف في الذاكرة و التوهان و النسيان و تذكر ماضي الطفولة فقط و يبدأ كانه طفل تماما من تصرفاتها و حديثه معك و عندما يصل ال ٧٥ عام يكن قد انتهي و قليل الحركه و في نهاية ال ٧٠ يكون عبارة عن كوم من اللحم فوق السرير و قليلا جدا هم الذين يصلون عمر ال ٨٥ عام و نادرا جدا جدا و صول ال ٩٠ عام.
لذلك تلك الدول اتفقت على اخراج مسلسل كورونا للخلاص من هذه الفئة تحت غطاء كورونا بعد ان فشلت مقترحاتهم بالخلاص منهم عبر سن قانون جديد يسمح بذلك لان العقلاء يعرفون بان سن قانون لذلك سوف يطبق عليه بعد عدة اعوام فقط من العمل به لانه الذين يعدلون في القانون خبراء و متمرسين و اعمارهم فوق ال ٦٠عاما.
خلاصة الكلام انت و الخراى و عمبلوق جميعكم فوق سن المعاش قانونيا لا يحق لكم فعل او ادارة اى شيء يخص الشعب و الوطن الا شركة خاصة او مشروع خاص بكم حينها فقط الذي يتبعكم و يعمل معكم فهو حر فهذا خياره و يتحمل نتائجه لكن لا نسمح لكم بالعبث بمستقبلنا و مستقبل اولادنا و مستقبل الوطن.
فانتم لم تقدموا شيء للوطن ابدا و الان لا احد يسمح لكم بالتلاعب بالوطن ي عجااااائز.
و الله مافي مسلم عاقل بفكر يقتل واحد مخرف مثلك او الخراى او عمبلوق لكن نحن بحس و نعرف مخطط اليهود و المشركين و نعرف ماهو جزاء العملاء فى نهاية المطاف اذا فشلة المهمة او نجحت فانتم مهمتكم في هدم الدين و الدولة فشلت و مصيركم الموت لان دوركم انتهي اذا سوف تموتون بيد اسيادكم و داخل مكاتبكم او بيوتكم او في المستشفيات بالخارج مثل الكاذب المهدى بالضبط كده لذلك نطالب العسكر بالاستعجال في عملية اقالتكم قبل ان تتم تصفيتكم من قبل الموساد او ال cia و انتم فى المناصب لقفل باب الفتنة و الحرب.
قدم استقالتك احسن ليك