الطيران المدني: (13) ألف عامل يحق لهم دخول مطار الخرطوم





كشف مدير سلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، عن وجود 13 ألف بطاقة عامل في مطار الخرطوم، تخول لهم دخول المطار. وقال عدلان إنّ وجود عدد كبير من الشركات بدون عمل وزبائن يعتبر مهدّدًا أمنيًا. وأقرّ مدير سلطة الطيران المدني، بوجود مشكلات تواجه شركات المناولة في المطار، وقال إنّ المطار به 9 شركات مناولة، وأنّ أبرز مشاكل هذه الشركات تتمثّل في تشغيلها لعمالة رخيصة وموسمية واستغلال للعاملين.

ولفت لما وصفها بـ”الفوضى” في تشغيل تلك العمالة وأدائها لمهامها في المطار. وكشف عدلان في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الحداثة، عن خطة لإدارته، وقال إنّها ستكتمل في نهاية الشهر الحالي باتّخاذ إجراءات إصلاحية تقضي بتلقيص عدد الشركات الحالية، وهي 9 إلى 3 شركات في المرحلة الأولى، ولشركة واخدة في المرحلة الثانية.

الخرطوم (كوش نيوز)