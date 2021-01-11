الأدلة الجنائية تشرع في تحريز مقابر جماعية لضحايا فض الاعتصام





كَشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً، عن تحديد مقبرة جماعية غرب أم درمان يُرجّح أنها لضحايا فض الاعتصام.

وقال مصدر مطلع لـ(الصيحة)، إن فريق الأدلة الجنائية باشر إجراءات المرحلة الأولى المتعلقة بتحريز المقابر والآثار الموجودة على سطح الأرض، بجانب أخذ عينات من التربة والحجارة وبعض المؤشرات خارج المقابر، وأكد المصدر أن الأدلة الجنائية فرغت من مرحلة تحريز المقابر وتسويرها من الخارج، تمهيداً لبدء مرحلة الحمض النووي وإجراءات الطب الشرعي لتحديد العينات، وقال المصدر إن إجراءات الأدلة الجنائية تمت بحضور النائب العام تاج السر الحبر ورئيس اللجنة أحمد العباس ورئيس فريق الأدلة اللواء أحمد عبد الرحمن الجمل في تحديد المقبرة، وتوقع اكتشاف تفاصيل جديدة خلال مرحلة التشريح، وقال إنّ عملية النبش التي ستُجرى من قبل فريق الطب العدلي ستُحدد معرفة التاريخ والتوقيت.

الخرطوم- فاطمة علي

صحيفة الصيحة