سياسية
التربية تنفي إستقالة بروفيسور محمد الأمين التوم
أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم اليوم عدم صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن إستقالة بروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم.
وقال المصدر في تصريح (لسونا) إن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة ،مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.
سونا
تعليق واحد
راجي شنو العجوز الشيوعي الغبي.. عامان دراسيان ضاعوا بسبب
التواطوا مع مناهج القراي….
الحمدلله الذي فضح احقادكم وضرب مشروع الفكر الجمهوري والشيوعي في مقتل.
اذهبوا يا حقادين علي الشعوب الإسلامية .. الله لا بارك فيكم الي مذبلة التاريخ