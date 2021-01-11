التربية تنفي إستقالة بروفيسور محمد الأمين التوم





أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم اليوم عدم صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن إستقالة بروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم.

وقال المصدر في تصريح (لسونا) إن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة ،مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.

سونا