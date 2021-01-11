( سونا ) ردا على تجمع المهنيين: لانرغب في ان نكون موقعا لإدارة الصراع السياسي المباشر





كشفت وكالة السودان للأنباء”سونا” عن أنّها لا ترغب أنّ تصبح منصاتها موقعًا لإدارة الصراع السياسي المباشر، مشدّدةً على أنّ تنظيم أيّ أنشطة بها خاضع لسياساتها التحريرية وقرارات وتقديرات الهيئة.

منبرها جزءًا من العمل التحريري اليوم للوكالة وأنّ الهدف منه تنظيم سونا المؤتمرات الصحفية والمناشط والحوارات التي تصلح لأنّ تشكل مادة تحريرية وفقًا للتعميم.

والأحد، دفعت وكالة السودان للأنباء”سونا”، باعتذارٍ عن استضافة المؤتمر الصحفي لتجمّع المهنيين السودانيين.

وقالت”سونا” في تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّ منبرها جزءًا من العمل التحريري اليوم للوكالة وأنّ الهدف منه تنظيم سونا المؤتمرات الصحفية والمناشط والحوارات التي تصلح لأنّ تشكل مادة تحريرية وخبرية مناسبة لخدمة وسائل الإعلام بشكل خاصٍ والجمهور بشكل عامٍ.

وأضافت” بالتالي فإن الموافقة على إقامة أيّ نشاطِ في (سونا) هو قرار تحريري خاص بالوكالة”.

وأوضحت أنّها تتعامل مع كلّ القضايا التي تهمّ الرأي العام كموضوعاتٍ من الضروري متابعتها وتغطيتها في مواقعها وتنوير الرأي العام حولها، مشيرةً إلى أنّها غير ملزمة بإتاحة منصاتها للحشد والدعوة للإضرابات والمظاهرات أو الأنشطة المشابهة لها أو تفسيرها.

وأشارت إلى أنّ قرار رفضها لاستضافة مؤتمر تجمّع المهنيين السودانيين يأتي لكونها أتاحت الفرصة للتجمّع بما يكفي.

المصدر : باج نيوز