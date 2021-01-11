عموم أبناء جبال النوبة بعطبرة: المجني عليه رُفع بعربة الشرطة ينزف بصورة مهينة





قال مجلس عموم أبناء جبال النوبة بنهر النيل، إنّه سيلتزم بالسلمية والسبل القاننية في التعامل مع أحداث عطبرة.

وأدان المجلس في مؤتمرٍ صحفي، الأثنين، أنّ أشكال العنف التي شهدتها احتجاجات المدينة مؤخرًا.

وأوضح رئيس المجلس، إسماعيل جمعة، أنّ السلمية كانت السبب الأساسي في نجاح ثورة ديسمبر، مؤكّدًا ثقتهم في النيابة العامة لتوليها مهمة التحقيق الجنائي في قضية مقتل المواطن على يد الشرطة.

ورفض جمعة ما جاء في بيان الشرطة، مشيرًا إلى أنّ الأحداث وقعت عند الساعة السادسة والربع صباحًا، بعد أنّ اعتدت الشرطة على المجني عليه أمام منزله.

وأضاف” بعد إصابته بثلاث طلقات نارية تمّ رفعه بعربة الشرطة وهو ينزف بصورة مهينة وذهبوا به للمستشفى حيث فاضت روحه”.

وكشف رئيس مجلس عموم النوبة عن أنّ العنف الذي صاحب أحداث عطبرة بسبب الطريقة المستفزّة التي تعاملت بها الشرطة مع المجني عليه بعد إصابته في رجله وخصره وعنقه وطريقة رفعه بالعربة.

واستنكر إسماعيل محاولات البعض لإستغلال الأحداث لاتجاهات قبلية وجهوية عبر الطرق على وتر العنصرية مع محاولة تشويه صورة النوبة ومدينة عطبرة.

وأردف” النوبة جزء أصيل من نسيج الولاية الاجتماعي والثقافي والرياضي ويحرصون على أمنها وسلامتها وإتباع السبل القانونية لأخذ الحقوق”.

والأحد، لقي مواطن مصرعه برصاص شرطي في مشادة اندلعت بمدينة عطبرة، بين الشرطي والمواطن.

المصدر: باج نيوز