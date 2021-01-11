(الشيوعي): أرقام وزيرة المالية حول الموازنة استهلاك دعائي





وصف الحزب الشيوعي الارقام التي صرحت بها وزيرة المالية د. هبة محمد علي حول بنود الصرف على الصحة والتعليم بأنها ( استهلاك دعائي) ولا توجد بالميزانية . وقال القيادي بالحزب كمال كرار إن موازنة 2021م تسير على خطى ميزانية 2020م التي يرى انها سيئة، مشيرا إلى أنها خصصت نسبة كبيرة من الإنفاق للجهات العسكرية والأمنية واهملت جانب التنمية والخدمات. وبحسب صحيفة السوداني، اوضح كرار أن موازنة 2021م لم تعالج الأزمات المعيشية كتحطيم الأسعار وخفض سعر الصرف ودعم السلع، الأمر الذي يعني أن لها ذات سمات النظام البائد واتباع سياسات صندوق النقد الدولي والحياد عن مسار الثورة ومصلحة الجماهير. وقد أجاز مجلس الوزراء في 7 يناير الجاري، موازنة العام 2021م وهي تتضمن عجزا يبلغ 1.4% من إجمالي الناتج المحلي.

الخرطوم(كوش نيوز)