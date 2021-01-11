سياسية
مكين يؤكد مساندة الجهاز للمغتربين
أكد الأستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مساندة الجهاز للمغتربين في كافة المجالات ،موضحاً أن الاهتمام بقضاياهم يأتي من أولويات مهام الجهاز في المرحلة الحالية مثمناً إسهامات أبناء السودان بالخارج في التنمية الوطنية بشتى المجالات فضلاً عن الاستفادة من الخبراء والكفاءات منهم في تطوير الخدمات بالداخل . وقال لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد شرطة محلية الخرطوم برئاسة العميد شرطة ابراهيم بشارة ابراهيم مدير شرطة محلية الخرطوم أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الجهاز في هذة المرحلة تصحيح الصورة الذهنية عن الجهاز لدى المغتربين تمشياً مع التغيير الذي شمل البلاد مؤخراً . وبحسب سونا ، طمأن كافة ابناء السودان بالخارج بمختلف فئاتهم ومهنهم بتقديم الدعم القانوني واللوجستي لهم حين الحاجة .
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
الاخ مكين صورة شنو عند المغتربين هم ادرى بمكة وشعابها وهم اهل الوجعه لديهم اكثر من 30 سنه غربه ويدركون كل ما قام به جهاز المغتربين من ولادته الى شيخوخته الان لدى سؤال مباشر خبرتك كم سنه فى الجهاز وسبق وجربت الغربه ولا دخل لى فى ذلك اذكر لى بند واحد طبق من مصفوفات المغتربين الان من صحه وتعليم ابناء المغتربين او سكن حضارى او استثمارى او حوافز مشجعه لضخ مدخرات المغتربين لدعم الاقتصاد الوطنى ومن ثم يعزز الثقة بين المواطن والحكومه وليس الوطن لان المغترب همه وطنه واسرته واهلة وكل الناس وما المبالغ التى جمعت وحصلت من المغترب واين هى االان؟ وتاثيره من خدمات متطورة بنوا بها قصور ومبانى فرض الرسوم والخ ويااخى لا تنطح ولا تتبحج بكلام وهو مردود عليك واى عقلية انت تتكلم عن المغترب السودانى الوحيد فى العالم البرسل مصاريف من مصاريفه وعيشته من اجل ان يصرف على التعليم والصحه ومعاش الاسرةوالاهل واين التعليم المجانى الحكومى واين واين السكن له الا يستحق ذلك وانت لا تستطيع ان تجارى او تتحدث عن المغترب السودانى وانت حضرت الى المملكة وماذا تم فى السفريات هل تغير الواقع وفى الختام جهاز ضرائب ورسوم ولا يحل ولا يربط ولا يلبى طموحات المغترب الى هذه اللحظة واسال الله بان يصفى الجهاز وهذا ما يتمانه كل مغترب ويحول الى مستشفى المغتربين لانهم لا يجدون العلاج ولا السكن وحتى من حر مالهم وبالاقساط ليس متاح وطيب وانتم جهة منوطه بان تبلور افكار المغتربين وتترجم الى واقع واين هو ؟ وختاما فشل وراء فشل والله المستعان والصمت اجمل ووالاعتراف بالحقيقة والواقع بدون رتوش وخداع لاننا ااصحاب رؤية وخبره وفهم ولكن لاسف لا حياة لمن تنادى والله المستعان