مكين يؤكد مساندة الجهاز للمغتربين





أكد الأستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مساندة الجهاز للمغتربين في كافة المجالات ،موضحاً أن الاهتمام بقضاياهم يأتي من أولويات مهام الجهاز في المرحلة الحالية مثمناً إسهامات أبناء السودان بالخارج في التنمية الوطنية بشتى المجالات فضلاً عن الاستفادة من الخبراء والكفاءات منهم في تطوير الخدمات بالداخل . وقال لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد شرطة محلية الخرطوم برئاسة العميد شرطة ابراهيم بشارة ابراهيم مدير شرطة محلية الخرطوم أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الجهاز في هذة المرحلة تصحيح الصورة الذهنية عن الجهاز لدى المغتربين تمشياً مع التغيير الذي شمل البلاد مؤخراً . وبحسب سونا ، طمأن كافة ابناء السودان بالخارج بمختلف فئاتهم ومهنهم بتقديم الدعم القانوني واللوجستي لهم حين الحاجة .

الخرطوم (كوش نيوز)