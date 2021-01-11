الدقير : ملف التطبيع مع اسرائيل تمت إدارته بمستوي مؤسف من عدم الشفافية و الوضوح





قال رئيس الحزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن ملف التطبيع مع اسرائيل تمت ادارته بمستوي مؤسف من عدم الشفافية و الوضوح وأضاف الدقير بأن حزبه مع التطبيع اذا كان فيه مصلحة للبلاد وفق الجزيرة – السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)