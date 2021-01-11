سياسية
الدقير : ملف التطبيع مع اسرائيل تمت إدارته بمستوي مؤسف من عدم الشفافية و الوضوح
قال رئيس الحزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن ملف التطبيع مع اسرائيل تمت ادارته بمستوي مؤسف من عدم الشفافية و الوضوح وأضاف الدقير بأن حزبه مع التطبيع اذا كان فيه مصلحة للبلاد وفق الجزيرة – السودان.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
عمنا اخونا الدقير مشهود ليك بالمواقف الوطنية و بالفهم و الحكمة و انك زول ما ساهل و متمكن. بخصوص اسرائيل و من خلال المعايشة و بي فهمي البسيط و بمثل رأي أغلبية و ان شاء الله ما فاهمة، لا عداء بيننا و اسرائيل،، الدين و ان جنحوا الي السلم فاجنح لها و لكم دينكم و لي دين ما عندنا مشكلة مع إسرائيل . الفلسطينين مطبعين و أوسلو لست ب البعيدة كل العرب مطبعين و السعودية و وووو الخ نحنا ناس كبشور دخلنا شنو ما كتر منهم دين و لا عروبة . بعدين دي حكومتنا و نحن الجبناها.