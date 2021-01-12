وزير العدل: الفساد يحتاج إلى مفوضية لمكافحته





أكد وزير العدل نصر الدين عبدالباري ان الفساد أكبر معوق للمجتمعات والدول ، لأنه يحرم ذوي الكفاءات من المساواة أمام لجان الاختيار ويحرمهم فرص الوصول ليتقلدوا مناصب تمكنهم من أن يلعبوا دورهم في الإسهام في تنمية البلاد ، فيما يفرد للآخرين غير المؤهلين مساحات واسعة تسهل توليهم مناصب هم في الأصل غير جديرين بشغل مواقعها.

وقال وزير العدل في ورشة عمل مشاورات الوزارة حول قانون مفوضية مكافحة الفساد امس والذي أقامته وزارته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعقد بمقرها (محاربة الفساد تقتضي قيام مفوضية لمكافحة الفساد في إطار مجتمع ديمقراطي قائم وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفرص لنماء مجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية).

ودعا وزير العدل إلى أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية وأن لا تخضع لأي جهة تنفيذية في جهاز الدولة ، وأضاف أن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد ، مشيراً الى أنها قامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد المال المنهوب.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة