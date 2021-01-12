بعد اتصالات “حميدتي” .. الإمارات تمنح السودان لقاح كورونا





أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، موافقة الشيخ منصور بن زايد، على منح السودان كميات مقدرة من لقحات كورونا.

وأكد “حميدتي”، خلال اتصال جرى اليوم أنّ اللقاح للمساهمة في علاج الشعب السوداني من حكومة بلاده في التصدي لجاحة كورونا، مشيراً الى أن اللقاحات ستصل البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.

وأجرى “حميدتي”، اليوم الثلاثاء، اتصالات مكثفة بحكام دولة الإمارات العربية المتحدة.

بحسب منشور بصفحة إعلام قوات الدعم السريع على الفيسبوك، فإن الاتصالات لمناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات المتعلقة بعلاقات البلدين، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية.

صحيفة السوداني