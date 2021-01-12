تجمع المهنيين يدعو للتصعيد إزاء التجاهل لمطالبه





أعلن تجمع الَمهنيين عن عزمه التصعيد والمجابهة إزاء تجاهل الجهات المعنية لمطالبه الداعية لتصفية حراسات اعتقال المدنيين.

وقال الفاتح حسين عضو سكرتارية التجمع في مؤتمر صحفي عقده التجمع اليوم ان ممارسات النظام البائد في الاعتقال والاختفاء القسري للمدنيين ما زالت تمارس عبر مليشات الدعم السريع على حد تعبيره، موضحا انه لايمكن قيام دولة ديمقراطية في ظل وجود مليشيات تعمل على الاعتقال والقتل داخل المعتقلات.

وشدد على أنهم لن يتهاونوا عن متابعة قضية الشهيد بهاء حتى يقدم قاتليه للعدالة. وأضاف ان مهلة ال١٥ يوم التي امهلها التجمع للحكومة انتهت وانه بناء على ذلك سوف يبدأون في تصعيد المواجهة بدءا من يوم غد عبر الأحياء السكنية ومن ثم سوف يستمرون في التصعيد التدرجي وفق رؤية تستوعب متطلبات المرحلة.

وأشار إلى انهم تسلموا رداً من النائب العام على مذكرتهم أبلغهم فيها ان مناقشات تدور حول بعض مطالبهم تتعلق بالقوانين المقيدة للحريات ومسألة رفع الحصانة عن المتهمين في قضية الشهيد بهاء وقضية المعتقلين المدنية، مبينا انهم لم يتلقوا ردا حتى على مذكرتهم من بقية الأجهزة الشرطية والجيش.

واكد ان عمليات التصعيد الثوري سوف تأخذ طابع المواجهة السلمية، مشيرا الى أن مطالبهم بسيطة يمكن تحقيقها ان توفرت الارادة السياسية.

سونا