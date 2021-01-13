والي نهر النيل: لا يتم إنهاء خدمة عامل أو موظف بالدولة فقط بسبب أنه (كوز)
في أول تصريح، حول مقطع فيديو يُظهر والي نهر النيل د. آمنة احمد المكي، وهي تتوعد فلول النظام السابق، قالت د. آمنة إن حملات استهداف اسفيرية منظمة، تقودها جهات تضررت كثيراً من التغيير الذي حدث بالبلاد، بعد أن دفع خيرة شبابه أرواحهم مهراً له. واشارت الدكتورة الى مقطع الفيديو المتداول واعتبرته أحد تلك الأدوات الصدئة المستخدمة من قبل القوى الظلامية وهي تقوم بعمليات نشر مبتورة لحديث إذاعي جاء في إطار حوار شامل تم تجاهله كاملاً والاكتفاء بنشر هذه الجزئية لتتوافق وتتناسب مع الحملات الموتورة.
من جهة أخرى، صححت والي ولاية نهر النيل الكثير من المفاهيم الواردة ضمن الحملة الاسفيرية استغلالاً لعمليات القص والبتر للحديث الإذاعي واختصاره في الفيديو المتداول قائلة: حول مقطع الفيديو المتداول الذي كان جزءا من إجابة على سؤال. ولن نظلم، وندعو الله أن يبصرنا.
وأكدت أن العدالة الانتقالية تقتضي ألا يتم إنهاء خدمة عامل أو موظف بالدولة فقط بسبب أنه (كوز) اي ينتمي لحزب النظام المباد (المؤتمر الوطني). وأضافت: “الأمر المفروغ منه والمؤكد هو إزاحة المنتمي للمؤتمر الوطني متى ما كان فاسدا أو الذي تم تمكينه، أما المنتمي للمؤتمر الوطني النزيه والذي تدرج في عمله بالحق ويؤديه بأمانة لن يطاله ظلم بإنهاء خدمته فقط لكونه (مؤتمر وطني)، ولكنه لن يستمر أو يكون صانع قرار أو يبقى على رأس إدارة، أو يكون مسوؤلاً لأنه كان أحد سيوف الإنقاذ الباترة بسكوته عن الحق والسماح بمرور الباطل، ورأى الآخرين يظلمون ويفصلون ويقمعون وسكت، ورأى الفساد يستشري ولم ينطق بالحق”.
وشددت على أن ما سبق لا يعني أن الفساد حصري على الكيزان، وأكدت ان العدل أساس الحكم. وقالت: “ظللت أردد أن الفترة الانتقالية لعلها الفرصة الذهبية لأهل النظام المباد لكي يراجعوا حصيلة ما كسبت أيديهم من حكم دام ٣٠ سنة دانت لهم فيه أرض السودان فأضاعوا حقوق الشعب الأساسية وفصلوا الأرض بالتخلي عن الجنوب، عليهم أن يقبلوا بحساب الدنيا وعقابها، ويغتنموا فترة الانتقال لمراجعة ما حصدوا والفيصل بين الجميع الانتخابات وان أتت بهم مرحباً، إن امد الله في الآجال”.
الخرطوم: السوداني
4 تعليقات
يا ولية اختشي هو انت عندكم حاجة ولا عارفين حاجة سليقة في مرقة في شمار كله جبانة هايصة وتصريحات بليدة وغوغائية
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شكرا والي نهر النيل
أولا يا جاهله يا غافله إنتى جيتى كيييف؟ ما بالتمكين الجديد مافيش حد من شعب نهر النيل إختارك ولست بكفؤ لهذا المنصب ولا مؤهلات (من كل النواحى) تؤهلك لتتولى منصب والى نهر النيل…نرجع لى كلامك الفوق دا واللهو تملص وزوغان من كلامك الموثق الذى تقيأت فيه ما يدور فى نفسك المريضه:
1-قلت جهات تضررت وفى الحقيقه كل الشعب السودانى الذى قام بالتغيير والثوره تضرر منكم بالضغط عليه فى معايشه ورفع الدعم (المزعوم) عن كل شئ وهذا واقع معاش ولا أحد يستطيع أن ينكره..
2-إعتبرت الفيديو من الأدوات الصدئه وفى الحقيقه أنتم من إستخدم الأدوات الصدئه للفبركه والكذب وسواقة القطيع وغش الشعب وسرق ثورته وتجويعه..لكن مهما تبررى فالفيديو يعكس فعلا نواياك السيئه من خلال نبرة صوتك وطريقة حديثك فيه وليس كلام مقطوع كما تدعين (وهذا يثبت كذبك وجهلك ولعبك بعقول الناس)
3-بالنسبه لموضوع الإنتخابات تانى لوجبتى السيره دى أسيادك العملاء بيرفدوكى من منصبك لأنهم ما قدر الإنتخابات وما عايزنها والشعب ما عاوزم..
4-رساله لشعب نهر النيل (هذه النكره لا تمثلكنا ولا بد من أن تثوروا ضدها لأنها أضاعت حقوقنا.. وين تعويضات الفيضانات ملايين الدولارات وأطنان المواد ضيعتها..حقوق الولايه من الذهب ضيعتها لم تستطيع إكمال شبكة الكهرباء فى قرى أبوحمد…لم تستطيع توفير مدخلات الزراعه وبسببها فشل الموسم الشتوى..إنقطع غاز الطبخ والخبز والوقود عن الولايه وأصبح بالقطاره ولا يوجد إلا عندها هي وناسها)..
يا ماما انتي قلتيها بعضمة لسانك في فديو مسجل ان الكوز لو كان الشريف الرضي ح نفصلوا … الان الجدا شنو … ارجي الراجيك .. عايزة تعملي فيها بطل … لكن على مين تلعبها