سياسية
القوى المدنية تصر على ترشيح مدني والبوشي للحكومة الجديدة
أعادت اللجنة الفنية للتشكيل الوزاري والترشيحات بقِوى الحُرية والتغيير، النقاش حول ترشيحاتها للحكومة الجديدة بعد أن فرغت منها في وقت سابق.
وقالت مصادر موثوقة لـ(السوداني)، أن السبب في ذلك رفض ترشيحات القوى المدنية التي دفعت بمدني عباس مدني وولاء البوشي، الأمر الذي لم يجد إجماعا من القوى المدنية .
وأكدت المصادر أن القوى المدنية مصرة على ترشيحاتها خاصة في تولي مدني حقيبة وزارية وقالت إن المشاورات لازالت جارية.
الخرطوم : مشاعر أحمد
صحيفة السوداني
تعليق واحد
كلام غريب
اصلو ماعندكم غير الاتنين ديل ف شلتكم كلللللللها… وديل افشل اتنين ليه بس مصرين عليهم
ويقولو ليك عمايل النظام البائد
طيب انتو بتتطبقو في عماليهم بي حذافيرها وأسوأ منهم كمان
حسبي الله ونعم الوكيل