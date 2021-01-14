القوى المدنية تصر على ترشيح مدني والبوشي للحكومة الجديدة





أعادت اللجنة الفنية للتشكيل الوزاري والترشيحات بقِوى الحُرية والتغيير، النقاش حول ترشيحاتها للحكومة الجديدة بعد أن فرغت منها في وقت سابق.

وقالت مصادر موثوقة لـ(السوداني)، أن السبب في ذلك رفض ترشيحات القوى المدنية التي دفعت بمدني عباس مدني وولاء البوشي، الأمر الذي لم يجد إجماعا من القوى المدنية .

وأكدت المصادر أن القوى المدنية مصرة على ترشيحاتها خاصة في تولي مدني حقيبة وزارية وقالت إن المشاورات لازالت جارية.

الخرطوم : مشاعر أحمد

صحيفة السوداني