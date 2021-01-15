شاهد بالفيديو: شاب سوداني يُشبه وجوده في السودان بعذاب جهنم ويتمنى تحقيق حلم غريب في المستقبل





تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تحدث فيه شاب سوداني عن مدى معاناته طيلة فترة تواجده بالسودان حيث قال إنه أتصل بأحد أصدقائه بأوروبا لكي يجد له فرصة للسفر خارج البلاد كما أبان أنه إذا خرج من السودان فإنه لن يعود مرة أخرى ولن يشاهد السودان حتى ولو على الخريطة وذلك نسبة لما شاهده فيه.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد شبه الشاب تواجده في السودان بعذاب جهنم ، كما لديه إحساس أنه سيصبح مليارديراً في المستقبل، فيما تمنى أن يتزوج من عُدة دول مختلفة وذلك لعدة أسباب تحدث عنها ولكن بعد خروجه من السودان وتحقيق حلمه وهدفه في الحياة.

الخرطوم:(كوش نيوز)