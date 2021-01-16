الفكي: اثيوبيا تسيطر على نقطتين سودانيتين ومنطقة الفشقة ليس من المناطق المتنازع عليها





كشف عضو مجلس السياده الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس الأستاذ محمد الفكي سليمان عن تواجد للجيش الاثيوبى في نقطتين داخل الأرض السودانية لم ينسحب منهما ، مؤكداً قدرة واستعداد القوات المسلحة على استعادتهما الآن وفق وصفه . وأكد الفكي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للانباء (سونا) ، أن اثيوبيا تتخذ التصعيد الإعلامي وسيلة بين البلدين للتمويه على تصعيدها العسكري على الأرض ،مشدداً على أن التصعيد في هذا الخصوص يضر بعلاقات البلدين، فى ظل عدم الإتزان في خطابات الجانب الإثيوبي في هذا المنحى، قائلاً ” الامر الذي جعلنا نخرج للإعلام ،مطالباً الجانب الإثيوبي بضبط خطابه في هذه المرحلة الحساسة” . وأكد الفكي “أن السودان لا يحتاج لأن يذكره أحد أن هذه أراضيه، راداً بذلك على أن جهات دفعت السودان لإسترداد اراضيه من إثيوبيا” . وقال إن اثيوبيا ظلت تتبنى سياسية فرض الأمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان مستغلة سماحته وصبره في هذا الصدد ،ضارباً مثلاً على سلوك اثيوبيا هذا بما تفعل في تعاطيها مع مسألة سد النهضة ،حيث قامت بعمليتي الملء الأولى والثانية دون انتظار فراغ لجان التفاوض من عملية التوصل لاتفاق قانوني ونهائي وملزم بذلك. ولفت الفكي الانتباه الى ان السودان لن يتنازل عن أرضه كما ليس هناك تفاوض ولا وساطة بشأنها لأنها ليست موضوع نزاع. ونفى ان تكون هناك جهة عرضت علي السودان تقاسم الارض مع اثيوبيا،مشيراً الى أن ذلك عرض غير منطقي وغير مقبول حيث لا يمكن أن تقبل دولة ان تتنازل عن اراضيها لدولة اخرى. واكد تماسك القوات المسلحة وقال إن كل الوحدات العسكرية متحدة في الرأي والموقف خلف قيادتها بخصوص استرداد الأرض من اثيوبيا ، مشيراً الى انها اراضي سودانية منذ اتفاق ١٩٠٢ الذي نجم عن تفاوض امتد منذ عام ١٨٩٨ والذي قبله ومهره الامبراطور الاثيوبي وقتها منليك بختمه وهو الاتفاق الذي تشهد بصحته بريطانيا ومعترف به دولياً وتقر به خرائط واطالس المناهج التعليمية الإثيوبية ذاتها حتى الان. وقال إن السودان بتمدد جيشه في أراضيه ينفذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة بعد أن استرد موقعه في الأسرة الدولية واسترد عافيته وارادته السياسية بعد زوال النظام البائد الذى اغرى بسلوكه المهادن النظام الإثيوبي في الاستيلاء على الأراضي السودانية. ونفى الاتهامات الإثيوبية للسودان بتعقب ومضايقة الجالية الإثيوبية ، مطالباً بضرورة ان يوفق الاثيوبيين أوضاعهم حتى يمكن التثبت من هوياتهم بواسطة الجهات المختصة وتقديم الخدمات لهم وحمايتهم. وكشف عن جولات ماكوكية يقوم بها مجلسي السيادة والوزراء شملت حتى الآن مصر وتشاد وجنوب أفريقيا والكنغو و زيارة مرتقبة الى السعودية والإمارات لاطلاع هذه البلدان على مجريات ما يدور على صعيد الأحداث في منطقة الحدود السودانية الإثيوبية. وعبر الفكي عن رفض تصريحات السفير الإثيوبي في الخرطوم مؤخراً واصفها ” بانها خروج عن السلوك والاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها”، مشيراً الى أن الخارجية السودانية تدرس الامر لتتخذ إجراءات بشأنه. وحول ما اذا كان السودان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي او سيطلب تعويضات بشأن ما لحق به وبمواطنيه من اضرار، قال إن كل الخيارات تظل مفتوحة ،لكنه أكد ان السودان يلتزم حتى الان بمبدا ضبط النفس وتحمل الاذى” لأننا نسير في طريق الحل السياسي ولا نريد تصعيدا”..

وكشف محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس ،أن منطقة الفشقة ليس من المناطق المتنازع عليها ،وقال إنها منطقة سودانية مئة في المئة، مشيراً الى ان الخرط والوثائق السودانية والاثيوبية تؤكد ذلك.

وقال في حديثه في منبر( سونا ) مساء الجمعة ،إن التعديات الاثيوبية بدأت بملابسات سياسية من النظام البائد، وتم اخلاء عدد من المناطق انذاك، موضحاً ان التواجد الأثيوبي في منطقتي الفشقة الكبري والصغري في 17 نقطة، وان التواجد الإثيوبي في منطقة الفشقة الكبرى في 7 نقاط تمثل معسكر العلاو ويقع جنوب شرق معسكر القوات المسلحة السودانية بالعلاو بحوالي ١ كلم، وداخل الأراضي السودانية بحوالي 24 كلم، و تومات اللكدي. التي تقع شرق محطة اللكدي بحوالي ٣ كلم داخل الأراضي السودانية على الطريق المسفلت الرابط بين اللكدي ومدينة الحمرة الإثيوبية ويبعد من الحدود الدولية ٥ كلم داخل الأراضي السودانية، وموقع تبة سربي. يقع داخل الأراضي السودانية بعمق ٣ كلم، ومعسكر هلكا عصارة. يقع ٢٢ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر تسفاي كحساي. يقع ٩ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر يطلق عليه معسكر قوات الشرطة الفدرالية الإثيوبية. يقع ٥ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر الجمارك وتنفتح فيه قوة من الجمارك الإثيوبية ويقع ٥.٥ داخل الأراضي السودانية.

وابان أن التواجد الإثيوبي في منطقة الفشقة الصغرى في 10 نقاط تمثل معسكر جبل طيارة. يقع جنوب منطقة الأنفال حوالي ٥ كلم داخل الأراضي السودانية، و معسكر موقع شرق قرية جميزة. يقع على بعد ١ كلم شرق النهر، ومعسكر موقع شرق بركة نورين. يبعد من النهر حوالي ١ كلم شرق النهر، و١٦ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر مشروع الإثيوبي سلمون. يقع على بعد ٥٠٠ متر شرق ودكولي داخل الأراضي السودانية، بينما يقع ودكولي. على بعد ٧.٥ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر خور حمر. يقع ١ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر خور حمر. يقع ٢ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر تلدا. يقع ٧ كلم داخل الأراضي السودانية، و معسكر نهاية الردمية يؤدي إلى موقع الأسرة، يقع ١٠ كلم داخل الأراضي السودانية، ومعسكر جبل أبو طيور. يقع ١١ كلم داخل الحدود السودانية.

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