تحذير من مواد غذائية غزت أسواق الخرطوم





حذّر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، من مواد غذائية مُصنّعة (مقرمشات شيبس) غزت أسواق الخرطوم بصورة كبيرة، ونوه إلى أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وطالب ميرغني في تصريحات صحفية أمس، وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة الاتحادية بسحب ما يسمى بمقرمشات الذرة (باباي) من الأسواق، وأشار إلى أنها انتشرت بصورة كبيرة. وشدد ميرغني على ضرورة معرفة طريقة استيرادها ودخولها الأسواق بهذه الطريقة، ونوه إلى أن هذه المقرمشات لا يوجد بها تاريخ صلاحية ولا انتهاء ومجهولة المواصفات ويتم عرضها بطريقة غير سليمة. وانتقد الحكومة لعدم جديتها في إنشاء جهاز رقابي يُعنى بحقوق المستهلك. وقال (على الحكومة أن تولي اهتماماً لحماية المستهلك).

في ذات السياق، نظمت إدارة صحة البيئة ولاية الخرطوم حملة لسحب كافة مقرمشات الذرة من الأسواق، وقالت إنه يتم التلاعب في مدة صلاحيتها، فضلاً عن أنها غير مسجلة ضمن قائمة المنتجات الغذائية بوزارة الصحة الاتحادية.

وقالت مسؤول الرقابة على الأطعمة بولاية الخرطوم، غايات عثمان، إن الإدارة نظمت حملة على الأطعمة عير المطابقة للمواصفات بالتنسيق مع إدارة المخالفات وصحة البيئة، وأوضحت أن الحملة بدأت بسوق بحري، وأكدت أنها ستستمر حتى سحب كل كميات المقرمشات المعنية، وأعلنت أنه تم أخذ عينة من هذه المقرمشات وإرسالها للمعمل لفحصها. وأكدت أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للأكل ولا يوجد بها تاريخ صلاحية، وإشارت إلى أن تلك المقرمشات تتم تعبئتها بطريقة عشوائية، وتُعرض من قبل الباعة الجائلين دون مراعاة لصلاحيتها وبطرق غير سليمة.

صحيفة الصيحة