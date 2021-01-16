الحزب الشيوعي : هناك قوى خارجية لديها مصلحة في الحرب بالحدود





أتهم الحزب الشيوعي جهات خارجية لم يسمها بتأجيج الصراعات الحدودية من أجل الاستئثار بالموارد الداخلية للبلاد ، وشدد سكرتيرالحزب محمد مختار الخطيب في تصريح لـ(الجريدة ) على ضرورة تفويت الفرصة على تلك الجهات.

وقطع أنه ليس من مصلحة أي دولة نشوب صراعات حدودية بالمنطقة، وطالب بوضع حد للصراعات بالمناطق الحدودية مع جميع الدول في حلايب وأبيي والفشقة والاسراع في حسم هذه الملفات تجنبا لأي أحتكاكات جديدة، مؤكداً أن مسألة السيادة الوطنية لا يمكن التهاون فيه، وشدد على ضرورة التمسك بالاتفاقيات السابقة وعدم تجاوزها دون الاضرار بمصلحة أي دولة.

وقال الخطيب التفاوض هو الوجهة الصحيحة لجميع الملفات و لا يمكن أن نصمت والمواطنين يتم قتلهم علي يد عصابات الشفتة الاثيوبية وذكر: الحدود معلومة ويجب ان تحل هذه القضية بأسرع ما يمكن وفي رده على سؤال حول ملف سد النهضة لفت الى أن هنالك قوانين متعلقة بالسدود يمكن اللجوء اليها.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة