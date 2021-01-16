لجنة المعلمين تتمسك ببقاء ببروفيسور الأمين وزيراً للتربية والتعليم





جددت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها ببقاء بروفيسور محمد الأمين التوم في منصبه، مشيرا الى أن المدة الزمنية التي قضاها وزيرا للتربية في ظل جائحة كورونا كانت عائقا امام التسريع بمشروع التغيير الطموح في التعليم.

واكد ت فى بيان لها امس احترام كل الأجسام والأحزاب الموقعة على اتفاقية السلام ولكن دون المساس برؤية اللجنة وتصورها ومشروعها في التعليم وشددت على أن المساس بمشروع التغيير في التعليم يعد مساسا بالثورة، وأشارت الى ان التعليم هو الضامن لاستدامة السلام والديمقراطية واعتبرت أن استهداف التغيير هو استهداف لإغلاق منابر الإستنارة والوعي.

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة