تجمع المهنيين السودانيين يعلن جدول التصعيد الثوري





أعلن تجمع المهنيين السودانيين،السبت، جدول التصعيد الثوري، للمطالبة بإغلاق مقار الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والافراج عن أي معتقل فيها أو تحويله للشرطة. وشمل جدول التصعيد الثوري، وفق صحيفة حكايات على مظاهرات ليلية في كل الأحياء الأحد، بجانب مخاطبات وندوات داخل الأحياء يوم الثلاثاء، فضلاً عن تسيير مواكب داخل الأحياء تختتم بمخاطبات ثورية وتنويرية يوم الخميس المقبل. وقطع تجمع المهنيين السودانيين، بعدم التراجع عن المطالب العادلة والمشروعة التي تقدمنا بها في حملة الحرية والكرامة والحق في الحياة.

الخرطوم ( كوش نيوز)