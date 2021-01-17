بالفيديو .. “هيثم مصطفى” ينتقد بأسى الوضع المعيشي المتردي الذي لايشبه حجم تضحيات الشعب





انتقد الكابتن هيثم مصطفى الشهير بـ”البرنس” الوضع المعيشي المتردي ومعاناة المواطنين مع أزمة الخبز في السودان، وانتظار النساء والأطفال بالساعات الطويلة من أجل الحصول على لقمة خبز.

وقال “البرنس” ببرنامجه الاسبوعي (ملعب البرنس) على قناته الخاصة باليوتيوب، مساء يوم السبت، نحن الآن نعيش في وضع صعب لايشبه مجهود وحجم تضحيات الشعب الذي قام بثورة من أجل حياة أفضل.

وأضاف: المواطن يسأل في ظل قصور و غياب المسؤولين “نشكي لمنو”، وأنا أقول لهم “نشكي إلى الله”.

صحيفة السوداني