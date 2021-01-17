الحزب الشيوعي يدعو لحل مع إثيوبيا دون التنازل عن شبر من أرض الوطن





أكد الحزب الشيوعي على ضرورة الحل السلمي عبر التفاوض مع إثويبيا دون التنازل عن شبر من أرض الوطن، وجدد الحزب موقوفه المبدئي حول السيادة الوطنية وحماية أراضي البلاد.

وفي سياق آخر قال الحزب في تعميم صحفي عقب اجتماع لمكتبه السياسي امس، إن هناك تحديات تحيط بالفترة الانتقالية كما اشار إلى أن هناك تلكؤاً متعمداً بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم الالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وبطء التحقيقات حول جرائم النظام السابق وفض الاعتصام والتسويف فى اجازة القوانين النقابية المتفق حولها “قانون 2020” من معظم الكيانات النقابية.

وقال البيان إن مؤشرات ميزانية 2021 سيترتب عليها إفقار لقطاعات واسعة من عامة الشعب السوداني وحرمانه من الخدمات الأساسية المتردية أصلا في الصحة والتعليم والمياه وغيرها وفرض المزيد من الضرائب.

صحيفة السوداني