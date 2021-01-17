وزير الصحة: نحقق في أموال الدعم الخارجي لـ(كورونا)





أعرب وزير الصحة المكلف، د. أسامة أحمد عبد الرحيم، عن أسفه للنقص الحاد في الكوادر الطبية بالمستشفيات، وقال إن السودان غير مستوفٍ لمعايير الصحة العالمية بوجود طبيب لكل 6000 مواطن، وأضاف: “للأسف المتوفر طبيب لـ6 آلاف مواطن من السكان في السودان”. فيما كشف عن التحقيق في أموال الدعم الخارجي لكورونا في الموجة الأولى.

وأشار أسامة إلى أنهم طالبوا في الموجة الثانية بميزانية (4) ترليون وقال: “تسلمنا فقط (4) مليارات جنيه، وذلك أثر سلباً في الاستجابة لمكافحة الجائحة”. وشكا الوزير من الذين تضررت مصالحهم، وقال: “نحن نجابد” في من تضررت مصالحهم ودولاب العمل لا يسير بانسياب”، وأقر بوجود مصالح حزبية تتصارع داخل الوزارة، مؤكداً أنهم يعملون على معالجة ذلك بالإجراء المؤسسي.

الخرطوم (كوش نيوز)