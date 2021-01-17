مجلس الأمن والدفاع يقرر ارسال تعزيزات امنية لغرب دارفور





قرر مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة مساء اليوم ،بحسب سونا، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.

الخرطوم (كوش نيوز)