سياسية

مجلس الأمن والدفاع يقرر ارسال تعزيزات امنية لغرب دارفور

2021/01/17
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قرر مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة مساء اليوم ،بحسب سونا، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/01/17
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تعليق واحد

  1. قوموا بإرسال تعزيزات أمنية إلى الوسائط فيسبوك ويوتيوب وغيرهم، ففيهم يوجد الذين يثيرون الفتنة بين قبائل دارفور ومكونات السودان من خارج حدود السودان، جهلة ومخمورون يحرقون كل شيء ولا يستثنون، اجلبوهم بالانتربول فالانتربول ليس لمطاردة السيارات فقط.

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