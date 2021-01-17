مجلس الأمن والدفاع يقرر ارسال تعزيزات امنية لغرب دارفور

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تعليق واحد
قوموا بإرسال تعزيزات أمنية إلى الوسائط فيسبوك ويوتيوب وغيرهم، ففيهم يوجد الذين يثيرون الفتنة بين قبائل دارفور ومكونات السودان من خارج حدود السودان، جهلة ومخمورون يحرقون كل شيء ولا يستثنون، اجلبوهم بالانتربول فالانتربول ليس لمطاردة السيارات فقط.