استمرار إغلاق طريق التحدي ومنع مرور البصات السفرية
أغلق محتجون في ولاية نهر النيل الطريق القومي بورتسودان الخرطوم لليوم الثاني على التوالي ومنعوا مرور جميع العربات عدا حالات الإسعاف، وأعلنوا أنهم لن يفتحوا الطريق إلا بعد صدور قرار بإقالة والي الولاية آمنة المكي.
وكان المحتجون، قد أغلقوا الطريق أمس الأول على خلفية اعتقال نائب رئيس مجلس شورى الجعليين في بلاغ من لجنة إزالة التمكين بالولاية اعتبروه كيدياً، لجهة أن شقيق الوالي آمنة يشغل منصب رئيس لجنة إزالة التمكين، وكان المعتصمون في منطقة المسيكتاب جنوب شندي يسمحون بمرور البصات التي تقل المسافرين، بيد أن تصريحاً للوالي عصر أمس اضطرهم لإغلاق الطريق نهائياً.
وقال الأمين العام لمجلس شورى الجعليين أحمد الطيب المكابرابي في تصريح لـ(الصيحة) إن موقفهم قانوني أقرته الوثيقة الدستورية، وقال إنه يعتبر من أدبيات الثورة التي نجحت عبر آلية تتريس الشوارع نفسها، وأوضح أن الوالي أمرت السلطات الأمنية بفض الاعتصام بالقوة غير أن لجنة أمن الولاية رفضت ذلك لاعتبارات أن المعتصمين مطالبهم مشروعة وينتهجون السلمية، فضلاً عن الاعتبارات القبلية التي يمكن أن تقود الى ما لا يحمد عقباه، وقال “الآن نحن نتعامل مع آمنة باعتبارها والياً سابقاً ونطالب بمشاورتنا في اختيار الوالي الجديد”، ولفت المكابرابي إلى تسوير ساحة الاعتصام بتناكر الغاز والبنزين القادمة من بورتسودان كخطة تأمينية تمنع أي محاولة لفض الاعتصام، داعياً الحكومة لاتخاذ قرار إقالة الوالي بالسرعة المطلوبة تحقيقاً لرغبة مواطني الولاية.
الخرطوم- محجوب عثمان
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
اردموا القرف .. انتوا غلطانين من الاول كيف يستهان بيكم يا اولاد جعل واجيبوا ليكم مرية تحكمكم .. افو .. صلحوا الغلط ده ولو رفضت وروها المكشن بلا بصل ومع المكشن بسطونة بسطونتين من حق الجعليين .. ما اجيكم واحد احنكم بشوية كضبات حمدوكية وتصدقوا ولو جاكم اخوها الدعي بتاع التمكين احشوا ليه التركين وفصدوه بالسكين ووروه الدرب بوين ما تبقوا عوين
المرأة كل المجتمع وليست هي ملحق أو اكسسوات لزينة الرجل ترفعو قليلا من استهجان تولى الشأن العام. فإذا لم تتولى المرأة زمام المجتمع في دار جعل قبلة الوعى والاستنارة فما عليكم إلا العودة إلى ممارسة عادة وئد البنات.