“الجعليون” يشددون على عدم تراجعهم عن التصعيد ما لم تقال والي الولاية (آمنة المكي)





أرسلت قيادات الجعليين بولاية نهر النيل رسائل قوية للحكومة أعلنوا فيها مواصلة التصعيد واغلاق الطريق القومي ما لم تقال والي الولاية آمنة المكي، التي وصفوها ب (الظالمة).

وقال أحد قيادات مجلس شورى الجعليين لدى لقاء اللجنة الامنية بالولاية، أن لجنة إزالة التمكين استهدفتهم باعتقال نائب ناظر عموم الجعليين وعمدة المويساب، ورئيس لجنة المساعي الحميدة واصلاح ذات البين في السودان، الشيخ عبد الله محمد عثمان، والزمته بدفع 6 مليار جنيه، وأن يتمم يومياً لديهم.

وشددت قيادات الجعليين على إقالة الوالي آمنة المكي، واعلنوا عدم اعترافهم بها، وو صفوه بالظلم وتسلطها على محليتي شندي والمتمة، بمصادرة آلياتهم وإيقاف تنميتهم.

وقالت القيادات أن مطلبهم العادل هو ازالة والي الولاية التي فرضت دون مشورتهم وتسلطت عليهم، مؤكدين مواصلة التصعيد ما لم يتحقق ذلك.

الخرطوم: الرآية نيوز