“الجعليون” يشددون على عدم تراجعهم عن التصعيد ما لم تقال والي الولاية (آمنة المكي)
أرسلت قيادات الجعليين بولاية نهر النيل رسائل قوية للحكومة أعلنوا فيها مواصلة التصعيد واغلاق الطريق القومي ما لم تقال والي الولاية آمنة المكي، التي وصفوها ب (الظالمة).
وقال أحد قيادات مجلس شورى الجعليين لدى لقاء اللجنة الامنية بالولاية، أن لجنة إزالة التمكين استهدفتهم باعتقال نائب ناظر عموم الجعليين وعمدة المويساب، ورئيس لجنة المساعي الحميدة واصلاح ذات البين في السودان، الشيخ عبد الله محمد عثمان، والزمته بدفع 6 مليار جنيه، وأن يتمم يومياً لديهم.
وشددت قيادات الجعليين على إقالة الوالي آمنة المكي، واعلنوا عدم اعترافهم بها، وو صفوه بالظلم وتسلطها على محليتي شندي والمتمة، بمصادرة آلياتهم وإيقاف تنميتهم.
وقالت القيادات أن مطلبهم العادل هو ازالة والي الولاية التي فرضت دون مشورتهم وتسلطت عليهم، مؤكدين مواصلة التصعيد ما لم يتحقق ذلك.
الخرطوم: الرآية نيوز
3 تعليقات
كلام رجال خليكم علي كدة شيلوا ام ضقلوم وارموها بره ..
هووووي يا بني كوز اللابسين عباية بني جعل والينا امونة دي خط احمر ….كان قامت بتلحقكم جدودكم في الحبشة انقرعوا ساي الولاية دي ما حقتكم براكم
البلد ما فيها قانون والقانون فيد صعاليق وناشطين قحت وشيوعيين لازم كل قبيلة تاخذ حقها بيدها ورجالة.البلد انبشقك
كل قبيلة تطلع اولادها من معتقلات قحت وصلاح مناع وجدي صالح لازم يلقوا جزائهم..
اهلنا الجعليين لا تراجع لازم الوهمانه دي تمشي مزلولة.
العصيان وقفل الطرق ولو كتروا العاصمة جوه اخرجوا ابناؤكم عنوة وقتدارا..البلد القانون بقي بيد الصعاليق الناس مسجونة شهور بدون محاكمة .لازم الناس تاخذا حقها بيدها.
التصعيد القبلي قدام.. دا البجيب الحق