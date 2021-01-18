السفير البريطاني عرفان صديق يصرح بشأن موقف السودان في مفاوضات سد النهضة





أكد السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق، اليوم الإثنين، تفهم بلاده لموقف السودان بشان مفاوضات سد النهضة، ووعد بدعم الملف للوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث. والتقى وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس، اليوم الإثنين، وفق صحيفة حكايات سفير المملكة المتحدة عرفان صديق، وبحسب إعلام وزارة الري، فإن عباس خلال اللقاء، جهود الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية فى السودان والتحديات التى تواجه الوزارة، ومعالجة السلبيات الموروثة من النظام البائد، إلى جانب مساعي الوزارة في مجال بناء قدرات العاملين بالوزارة. وفي السياق، وعد السفير البريطاني، بالعمل على بحث تمويل قطاع مياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المانحة و الفريق الفنى بالوزارة واكد الدبلوماسي البريطاني.

الخرطوم ( كوش نيوز)