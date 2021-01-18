مناوي: أحداث الجنينة موروثة وعلينا العمل لتكوين قوة قتالية من المكونات الاجتماعية





قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، الإثنين، إن المشكلة في ولاية غرب دارفور موروثة. وطالب مناوي في تغريده على تويتر وفق صحيفة حكايات، أهالي الولاية بالصبر على بعضهم وتطبيق اتفاق السلام كاملاً بابعاده الاجتماعية وقضية الأرض والحواكير. وأضاف “الأهل في غرب دارفور، المشكلة موروثة، علينا أن نصبر على بعضنا البعض ونطبق الاتفاق كاملا بابعاده الاجتماعية والارض وحواكير، ونكون عبره قوة قتالية مشتركة مدربة من كل المكونات الاجتماعية، ونقوم بعمل مصالحات مخرجاتها تعويضات ومحاسبات وتسامح“.

الخرطوم ( كوش نيوز)