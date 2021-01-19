سياسية
الجبهة الثورية : أراضي الفشقة غير قابلة للنقاش أو المساومة
جدد القيادي بالجبهة الثورية أسماعيل أبو تأكيدهم على دعم ومساندة القوات المسلحة بالفشقه وأكد أن تلك الاراضي غير قابلة للنقاش أو المساومة وطالب آبو في تصريح ل(الجريدة) الجانب الاثيوبي بالانسحاب فورا من الاراضي التي يحتلها وشدد علي ضرورة حل الازمة بطريقة دبلوماسية وسياسية ووصف تمسك الجانب الاثيوبي بالاراضي بالامر الغريب وقال نحن لا نمانع في أن يكون هنالك تعاون بيننا وبينهم واشترط آبو أن يكون ذلك وفق لبرتوكولات وقوانين تضعها حكومة السودان وتابع : نحن سنقف مع القوات المسلحة في خندق واحد من أجل الدفاع عن أراضينا.
الخرطوم : عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
ياناس الجبهة الثورية يا فاشلين عملتوها للشعب السوداني زيارات والناس هناك تقتل في وضح النهار اين جيشكم الذي كنتم تقاتلون به الحكومة الكيزانية ودمرتم به كل مشاريع الوطن لماذا لم تحموا به اهلنا هنا وهناك .
اذا انتم فعلا رجال وجيش فعال احموا كل الوطن مش الفشقة فقط . هناك الناس تموت في طريقها للمزارع ومع اغنامها في وضح النهار يا جبهة فاشلة .
لو انتم رجال لوقفتم موت اهلنا بدارفور شمالا وجنوبا وغربا لكن اصلا انتم فئة ضالة وفاشلة ولن تخرجوا البلد من مشاكله لو اصبحتم حكومة كاملة انت فاشلين والله .