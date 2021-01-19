الجبهة الثورية : أراضي الفشقة غير قابلة للنقاش أو المساومة





جدد القيادي بالجبهة الثورية أسماعيل أبو تأكيدهم على دعم ومساندة القوات المسلحة بالفشقه وأكد أن تلك الاراضي غير قابلة للنقاش أو المساومة وطالب آبو في تصريح ل(الجريدة) الجانب الاثيوبي بالانسحاب فورا من الاراضي التي يحتلها وشدد علي ضرورة حل الازمة بطريقة دبلوماسية وسياسية ووصف تمسك الجانب الاثيوبي بالاراضي بالامر الغريب وقال نحن لا نمانع في أن يكون هنالك تعاون بيننا وبينهم واشترط آبو أن يكون ذلك وفق لبرتوكولات وقوانين تضعها حكومة السودان وتابع : نحن سنقف مع القوات المسلحة في خندق واحد من أجل الدفاع عن أراضينا.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة